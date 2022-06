TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Solární konference 2022: všichni chtějí fotovoltaiku. Česká legislativa na to není připravena

Solární konference 2022: všichni chtějí fotovoltaiku. Česká legislativa na to není připravena

Fotovoltaika má obrovský potenciál a mohla by se využívat mnohem více. Většímu rozšíření zatím brání legislativa, která na hromadnou výstavbu soukromých elektráren není připravena.

Na legislativní odblokování čekají i další technologie moderní energetiky – agrofotovoltaika, plovoucí fotovoltaika, ale i samostatné akumulátory pro podpůrné služby nebo agregátoři flexibility. Na čem všem se pracuje a jaké změny můžeme v podmínkách pro fotovoltaiku a akumulaci očekávat? Zeptali jsme se Pavla Douchy z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.

Konference Solární energie a akumulace 2022 proběhla 26. 5. v sále O2 Universum Praha za účasti českých i zahraničních přednášejících.

Fotovoltaika pro rodinné domy

Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy dospěl do fáze slušné uživatelské přívětivosti a je soukromníky hojně využíván. Fotovoltaika na rodinných domech se významně podílí na přírůstku instalovaného výkonu fotovoltaiky každý rok. Může být tady ještě lépe?

Ano, není to však problém samotného dotačního programu, jako souvisejících podmínek pro domácí fotovoltaiku. Vybíráme některé z nich.

Licence pro fotovoltaiku od 10 kW

Malé domácí elektrárny do 10 kW lze provozovat bez licence na výrobu elektřiny. Řada soukromníků by si mohla dovolit investovat i do větší elektrárny, ale neudělají to, protože by si museli vyřídit licenci na výrobu elektřiny a stát se podnikateli v energetice. Zde by pomohlo povolení instalace vyššího výkonu, který lze provozovat bez licence. Novela energetického zákona počítá s limitem 40 kW, zatím však nebyla schválena.

Měření po fázích

Česká republika má jako jedna z mála zemí na světě elektřinu měřenou po jednotlivých fázích a ne součtově. Aby se v ČR s tímto měřením vyplatila třífázová fotovoltaika, je potřeba instalovat dražší asymetrické střídače, které jsou technicky náročnější a vyrábí je jen pár čínských výrobců.

Návrat k součtovému měření by českým domácnostem umožnil přístup k celosvětovému trhu se střídači včetně renomovaných značek (Fronius, SolarEdge, Kostal a další), zlevnil pořízení elektrárny a instalace by byly mnohem jednodušší.

O součtovém měření se dlouho hovoří v úrovni „snad by mělo přijít během několika let“, ale přesný termín není znám.

Fotovoltaika pro bytové domy

Přestože na pořízení fotovoltaiky na bytový dům lze získat dotaci z Nové zelené úsporám, nárůst počtu instalací se s rodinnými domy nedá srovnat. Instalovat fotovoltaiku na bytový dům je totiž náročné nejen z hlediska komunikace, kdy se na instalaci musí shodnout členové družstva nebo SVJ, ale i z hlediska účtování.

Aby šla rozpočítat elektřina z fotovoltaiky a ze sítě na jednotlivé byty, je potřeba zavést podružné měření a všichni majitelé bytů musí vypovědět smlouvy u svých dodavatelů elektřiny. Elektřinu bude po pořízení fotovoltaiky dodávat a rozúčtovávat přímo SVJ. Odsouhlasit a provést něco takového je náročnější, než samotná instalace panelů na střechu.

Energetická legislativa by měla v dohledné době zakotvit tzv. energetické komunity, které by umožnily jednodušší obchodování s elektřinou vyrobenou na vlastní střeše. Pak by mělo být možné rozúčtovat spotřebu elektřiny z fotovoltaiky při zachování individuální volby dodavatele elektřiny.

Energetické komunity jsou rovněž součástí připravované legislativy.

Velká fotovoltaika

Fyzická osoba nebo firma, která by si chtěla na svém pozemku velkou fotovoltaickou elektrárnu, narazí nejen na komplikovaný proces, ale i na nezkušenost úředníků, a především na dlouhé lhůty pro rozhodnutí u jednotlivých kroků. Výstavba velké fotovoltaiky je tak v ČR záležitostí na několik let, přičemž fyzická stavba samotné elektrárny je záležitost týdnů, maximálně měsíců.

Překážek je zde celá řada, zrychlení výstavby velkých fotovoltaických elektráren je tak běh na delší trať.