TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / 3 věci, které potřebujete na stavbu velké fotovoltaiky v ČR: pozemek, peníze a trpělivost

3 věci, které potřebujete na stavbu velké fotovoltaiky v ČR: pozemek, peníze a trpělivost

Máte peníze, pozemek a chcete velkou fotovoltaickou elektrárnu. Nebo máte pole a líbí se vám agrofotovoltaika. Obojí je navíc dotované z Modernizačního fondu. Vypadá to, že stavbě nic nebrání, ale jsme v ČR. Co vás čeká? Na to jsme se zeptali našich hostů ve studiu TZB-info.