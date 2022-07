TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Instalace fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům

Rozhodli jste se pro pořízení ekologického zdroje energie a zajímá vás postup realizace? Přemýšlíte, jaké parametry zohlednit, abyste dosáhli maximální ekonomické úspory? V článku níže se dozvíte vše podstatné o instalaci fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům s odbornou firmou.

Prvním krokem je předrealizační konzultace, kterou by opravdu profesionální firma měla poskytnout zdarma. Probíhá tak, že proškolený technický obchodník přijede do rodinného domu, kde posoudí aktuální technickou situaci v kontextu požadovaných potřeb zákazníka. Na základně zjištění vypracuje konkrétní nabídku optimálního technického řešení, a to včetně rozpočtu a garantované státní dotace.

Parametry, které budou klíčové pro maximální účinnost solární elektrárny, budou použité materiály, sklon a umístění panelů a také případné využití bateriového úložiště.

„Zákazník může vybírat z řady možností, které mu umožní zefektivnit soběstačnost. Prvně je to využití virtuální baterie či pořízení baterie fyzické pro uchování přebytků energie. Za zvážení určitě stojí také kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem, které zajistí ohřev vody, tedy i vytápění,“ zmiňuje možnosti René Milota, jednatel společnosti Acetex, a dodává: „Častým dotazem je, zda jsou naše solární elektrárny třífázové či jednofázové. V drtivé většině se instalují ty třífázové. V rámci našeho řešení nabízíme také možnost vzdáleného monitoringu a obsluhy zařízení.“

V Česku jsou na rodinných domech nejčastěji monokrystaly

V případě solárních panelů se můžete setkat se třemi termíny: panely s polykrystalickými články, panely s monokrystalickými články a amorfní solární panely. V Česku na rodinných domech najdete nejčastěji monokrystaly.

„Výhodou monokrystalických panelů je, že mají vysokou účinnost při ideálních světelných podmínkách. To znamená při umístění na jižní stranu domu se sklonem okolo 35°,“ upřesňuje René Milota a pokračuje: „My v Acetexu pro solární elektrárny používáme monokrystalické panely AEG a to s half-cut články a busbar technologií s černým rámem nebo all black panely (celočerné) s jednotlivým výkonem panelu 400 až 450 Wp. Díky použití half-cut článků a technologie 9 busbar dosahuje panel lepšího výkonu i při slabém osvětlení. Panely AEG jsou nejen kvalitní, ale i vkusné, což přidává instalacím estetickou hodnotu.“

Sklon panelů versus orientace střechy

Jak bylo zmíněno výše, tak umístění a sklon panelů na střeše také přispívají k maximální účinnosti solární elektrárny.

Menší důležitost hraje sklon panelů, lze je instalovat svisle i vodorovně. Optimální je mezi 20° až 50°, přičemž nejlepší efektivitu při celoročním provozu získáte se sklonem mezi 35° až 45°. Pokud nelze dosáhnout optimálního sklonu, není to zásadní problém, ztráta bude maximálně do 5 %.

Naproti tomu orientace střechy domu, na níž jsou solární panely umístěné, je klíčová. Směřování elektrárny na východ učiní panely nejefektivnější ráno. Maximalizaci večerní výroby elektrické energie zaručí panely orientované na západ. Během poledne a v průběhu dne poskytují nejvíce energie panely s jižní orientací.

René Milota z Acetexu k tomu dodává: „Orientace střechy se solární elektrárnou jižním směrem je tedy ideální volbou, protože fotovoltaika bude vyrábět energii po celý den. Orientace na jih ve srovnání s orientací na východ či západ znamená pro domácnost až o 20 % větší efektivitu. Orientaci na severní stranu v žádném případě nedoporučujeme.“

Baterie ukládá energii na provoz domácnosti

Velký vliv na ekonomický provoz fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům bude mít to, zda se rozhodnete pro využití bateriového úložiště či nikoli. Ať už zvolíte fyzickou, nebo virtuální baterii, obě vám umožní kumulovat přebytky energie, kterou využijete v době, kdy elektrárna energii nevyrábí (večer, v noci atd.)

„Připojením fotovoltaiky do veřejné sítě lze nadbytky v případě uzavření smlouvy s distributorem odprodávat zpět do sítě. Tak lze efektivně snížit pořizovací náklady na fotovoltaickou elektrárnu,“ vysvětluje jednatel společnosti Acetex.

Jedním z předpokladů připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě je splnění připojovacích podmínek, které musí rozvaděč elektroměru splňovat. Pokud ne, pak Acetex dokáže se správným nastavením pomoci: „Samozřejmostí naší instalace solární elektrárny na klíč je i nabídka úpravy rozvaděče elektroměru dle připojovacích podmínek distribuce, případně úprava hlavního domovního rozvaděče, pokud nesplňuje podmínky České státní normy,“ upřesňuje René Milota.

Instalace solární elektrárny na rodinný dům

Ale vraťme se k průběhu realizace. Poté, co je odsouhlasen rozpočet a technický návrh, probíhá zpracovaní projektové dokumentace a jednopólového schématu. Dalším krokem je podání žádosti o připojení mikrozdroje k příslušné distribuční síti. Souběžně se podává žádost o státní dotaci (veškerou administrativu vyřizuje realizační firma). Po schválení dotace, tedy v momentě, kdy má klient jistotu, že získá dotaci, nastává odborná instalace fotovoltaické elektrárny, která trvá 2 až 4 dny. Konkrétní doba realizace záleží na velikosti instalované elektrárny a technických podmínkách dané stavby. Po kompletní instalaci na střeše a elektro instalaci následuje revizní kontrola, jejímž výstupem je revizní zpráva. Následuje doložení revizní zprávy na distributora a vyřízení prvního paralelního připojení, tedy výměna elektroměru za 4Q.

„Stáří rodinného domu nehraje roli, ale jeho stav ano. Ne každá střecha je vhodná pro instalaci, a proto je důležité správně zvolit realizační firmu, která posoudí stav střechy, její členitost a možné zastínění budoucích panelů. My v Acetexu klademe důraz na to, aby elektrárna dávala opravdu smysl. Například jedna z našich realizací ve Středočeském kraji byla na dům z roku 1935. Střecha zákazníka byla z asfaltových šindelů a v dobrém stavu, což znamenalo uchycení fotovoltaické technologie pomocí kombi vrutů a hliníkových profilů, na které jsme namontovali jednotlivé panely. Rozlehlost střechy umožnila instalaci dvou samostatných ploch panelů. Ta větší byla o výkonu 4 kWp a menší o výkonu 3 kWp,“ zmiňuje příklad realizace jednatel Acetexu. „Zákazník zvolil též vlastní baterii pro uložení energie. Jeho elektrárna o celkovém výkonu 7 kWp je koncipována pro běžný provoz domácnosti. V tomto případě realizace trvala dva dny.“

Celkový počet panelů u rodinných domů dotovaných z programu Nová zelená úsporám je omezen maximálním výkonem 10 kWp. Počet použitých panelů, a tedy výkon FVE záleží na velikosti střechy, případně pozemku a individuálních požadavcích domácnosti, které se dají vyčíst z odběrových diagramů nebo z vyúčtovaní elektřiny.

„Například v Jihočeském kraji jsme instalovali fotovoltaickou elektrárnu na klíč, kde zákazník požadoval 27 celočerných panelů AEG. Dosáhl tak celkového výkonu elektrárny 9,9 kWp a bateriového úložiště s kapacitou 15,3 kWh. Majiteli jsme samozřejmě pomohli získat i dotaci Nová zelená úsporám,“ uvádí další příklad René Milota z Acetexu.

Po předání díla spolupráce nekončí. Následuje vyplacení získané dotace a také záruční a pozáruční servis. Ten je spojený s monitoringem zařízení a možností vzdálené optimalizace a nastavení.