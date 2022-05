TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Šestý ročník konference Solární energie a akumulace již 26. května

Šestý ročník konference Solární energie a akumulace již 26. května

Česká i evropská energetika se překotně proměňují. Cenové šoky u energetických komodit, ruská invaze na Ukrajinu i pokračující snaha o dekarbonizaci výroby zvyšují tlak na rychlou a zásadní přeměnu energetického trhu. Fotovoltaika a akumulace by měly hrát v této transformaci zásadní roli. Jaké podmínky připraví pro další rozvoj OZE vláda? Dojde u nás k novému solárnímu boomu? A půjde to i bez dotací? To jsou jen některé ze zásadních otázek, jež se budou řešit na blížící se květnové Solární konferenci.