Innogy investuje do výroby biometanu
Do 5 až 7 let chce mít innogy ve svém portfoliu vlastní výrobu biometanu s kapacitou minimálně 2000 kubických metrů plynu za hodinu. To je přibližně 170 MWh energie ročně.
Plynárenství a dodavatelé plynu i přes očekávaný růst poptávky z nově budovaných kogeneračních zdrojů elektřiny a tepla a tepláren, které opouští uhlí, musí být i sami aktivní na zvyšování podílu obnovitelných plynů. Není možné se v tomto spoléhat jen na jiné subjekty. Energetická skupina innogy si je této potřeby a nutnosti vědoma a zahájila významné investice. V roce 2024 zakoupila stávající bioplynovou stanici v Písku. Nyní probíhá její transformace na výrobu biometanu. Dva následující projekty jsou připraveny a pracuje se na dalších.
Podle slov Jiřího Šimka, ředitele innogy Energo, hlavním zdrojem bioplynu, respektive po jeho úpravě biometanu, nebude zemědělská biomasa. Surovinou budou především rozložitelné komunální odpady. Tím innogy mimo jiné pomůže obcím ve spádové oblasti svých biometanových stanic řešit problematiku likvidace odpadů.
Ekvivalentní množství plynu za biometan vtlačený do rozvodů bude innogy využívat zejména pro své CNG stanice určené k plnění nádrží vozidel, k provozu plynových kogeneračních zdrojů aj. Molekula zemního plynu CH4 je totožná s molekulou biometanu CH4. Takže je třeba zajistit jen přesné měření množství biometanu vtlačeného do plynovodu a na druhé straně smluvní spotřebu stejného nebo dohodnutého menšího množství plynu se stejnou molekulou CH4.