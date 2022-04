TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Nahlédněte do budoucnosti fotovoltaiky na konferenci Solární energie a akumulace v ČR

Jak zapadá fotovoltaika do plánů Evropské komise a české vlády? Jak se mohou firmy pomocí solární energie zabezpečit proti nárůstu cen energie? Jak a kde se bude stavět bez státních dotací? Věnovat se budeme také trendovým oblastem jako jsou agrovoltaika, akumulace energie a mnoho dalších.

Evropská energetika se v tomto desetiletí významně promění. Éra uhlí končí, výstavba nových jaderných bloků je během na hodně dlouhou trať a závislost na zemním plynu z Východu není z geopolitických důvodů vítaná. Přirozeně tak na významu budou nabírat obnovitelné zdroje; Evropa se ostatně k takové cestě zavázala i v Zelené dohodě.

A co na to Češi? Ti na konci minulého roku až příliš bolestně zjistili, jak rychle a jak moc může vzrůst cena energií a snaží se to řešit vlastním zdrojem elektřiny. Díky Modernizačnímu fondu, do kterého plynou výnosy z prodeje emisních povolenek, se začínají po deseti letech stavět i nové velké solární elektrárny. Ty by měly přiblížit Česko ke splnění jeho klimatických závazků.

Dokáže se český trh adaptovat na překotné změny v energetice a využije potenciálu fotovoltaiky? Nenarazí velké projekty na nechuť politiků otevřeně podpořit to technicky nejjednodušší a nejlevnější řešení? A budou instalační firmy schopny dostatečně rychle pokrýt současnou obrovskou poptávku po střešních elektrárnách?

Na tyto a mnoho dalších otázek budou hledat odpovědi špičkoví vystupující na největší české konferenci Solární energie a akumulace 2022 pořádané 26. května v Praze. Více informací na webu konference: www.solarnikonference.cz.