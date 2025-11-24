Nejnavštěvovanější odborný web
Nezávislý srovnávač fotovoltaik: zkušenosti, ceny, parametry na jednom místě

24.11.2025
redakce

Desítky prověřených firem, srovnání parametrů i zkušeností zákazníků – to vše přehledně na jednom místě. Platforma Řešímto.cz pomáhá nejen domácnostem, ale nově i firmám a bytovým domům.

Zorientovat se v nabídce fotovoltaických elektráren není jednoduché. Každá firma nabízí něco jiného, ceny se výrazně liší a laik se v parametrech snadno ztratí. Tento problém řeší online nástroj Řešímto.cz. Zájemce si během pár minut nakonfiguruje vlastní systém a porovná nabídky desítek prověřených firem.

V rozhovoru popisuje obchodní ředitel David Synáček, jak ověřování dodavatelů probíhá. Do systému projde jen zlomek přihlášených firem, u kterých se sleduje historie, recenze, kvalifikace pracovníků i samotný proces komunikace se zákazníkem. Díky tomu může uživatel vybírat podle svých preferencí – někdo hledá velkou zavedenou firmu, jiný raději menší lokální.

Vyplývá z poptávky přes Řešímto.cz pro zákazníka nějaká garance? Dozvíte se v rozhovoru s Davidem Synáčkem.

Zásadní je i přehlednost srovnání. Každá nabídka může obsahovat jiný počet panelů, odlišnou baterii nebo různé vícepráce. Aby bylo porovnání možné, vyvinul tým Řešim.to.cz vlastní hodnoticí index, který shrnuje technické a obchodní parametry do jednoho výsledku. Uživatel tak snadno vidí, která varianta mu přinese největší přínos.

Služba je určena především majitelům rodinných domů, ale rozšiřuje se i směrem k firmám a bytovým domům. Samotné porovnání je zdarma, provoz platformy je hrazen provizí od instalačních firem. Zákazníkovi se ale i tak služba vyplatí. Jak? Dozvíte se v rozhovoru s Davidem Synáčkem, obchodním ředitelem Řešímto.cz.

 
 
