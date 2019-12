TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Komentář: Kobalt – stojí rozvoj elektromobilů na dětské práci?

Komentář: Kobalt – stojí rozvoj elektromobilů na dětské práci?

Rukama se ve světě těží méně než desetina kobaltu. Nejvíc ho skončí v přenosné elektronice. Jaké jsou okolnosti těžby kobaltu?

Před Vánoci oběhla svět zpráva, že rodiče konžských dětí žalují velké technologické firmy jako Apple, Dell nebo Teslu, které využívají baterie ve svých výrobcích, z mrzačení svých dětí, které pro tyto baterie dodávají kobalt. Okolnosti samotné žaloby jsou podivné, např. těžařské firmy nejspíš neberou rodičům děti a nenutí je pracovat. A žalované firmy už vůbec ne. Tato žaloba však není jediným projevem odporu vůči kobaltu v elektromobilech a zcela určitě ne posledním. Pro další podobné iniciativy proto uvádím několik faktů k těžbě kobaltu:

naprostá většina kobaltu se netěží samostatně, ale společně s mědí a niklem v rozsáhlých povrchových dolech. Těží je velké firmy pomocí strojů. Světová dodávka kobaltu nestojí na těžbě dětí. existují i menší doly, kde se těžba provádí ručně. Tímto způsobem se v Kongu těží zhruba pětina kobaltu – ve světovém měřítku méně než desetina. Tyto doly se samospráva snaží kontrolovat a děti tam mají zákaz vstupu. V regulérním „manuálním“ dole tedy kobalt těží rukama dospělí. nicméně kolem dolů místní na vlastní pěst paběrkují a dělají to s tím, co mají po ruce, včetně dětí, to vše s nulovým ohledem na BOZP. Nutí je k tomu chudoba, ne těžební firmy. to, co místní takto „bokem“ vytěží, od nich za mrzký peníz vykoupí ilegální překupníci a ti ho pak přeprodají dál, nejčastěji čínským obchodníkům. To je na jednu stranu bídná praxe, na druhou stranu jedna z možností, jak je možné si v chudém Kongu alespoň něco vydělat.

Jenže časy se mění

Výrobci baterií a elektromobilů se v reakci na vysoké ceny a hrozbu nedostatku klíčové suroviny zaměřili i na jiné zdroje a začali vyvíjet technologie s nižším obsahem kobaltu. Cena kobaltu klesla zpět na úroveň, kde byla před několika lety.



Těží se méně, je to důvod k radosti?

V tuto chvíli to v Kongu znamená především důvod k obavám. Daně Glencoru, největší těžební firmy působící v Kongu, tvoří více než desetinu konžského rozpočtu. Když ceny kobaltu rostly, zvýšilo Kongo daně z vytěžených surovin podle logiky „když za prodané suroviny těžební firma inkasuje víc, ať z toho stát taky něco má.“

Ale ceny se během roku 2018 vrátily na úroveň před kobaltovým boomem a těžba se začala méně vyplácet. Když se k tomu přidaly i vyšší daně, začala být těžba pro firmy nevýhodná. Glencore v Kongu zastavil těžbu v největším dole (na měď, kobalt se těží společně) a propouští tisíce lidí. Oficiálně z technických důvodů, ale pravděpodobně především v reakci na státní politiku, která jim výrazně zpřísnila podmínky a zvýšila daně. Ze své pozice tak firma nepřímo tlačí na snížení daní. Těžba kobaltu se tedy v Kongu momentálně snižuje, ale těžko se nad tím jásá.

Začal se těžit kobalt kvůli elektromobilům?

Ze zpráv to vypadá, jako by se kobalt dosud nevyužíval a s rozvojem elektromobility – která tvoří zatím jednotky promile globálního vozového parku – se kvůli němu otevřely nové doly. Tak to není.

Kobalt se využíval po tisíce let jako barvivo do keramiky a s technologickým rozvojem v posledních dvou staletích našel uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. Dlouhodobě se používá na výrobu slitin, které dobře odolávají vysokým teplotám. Ty se běžně využívají v automobilovém a leteckém průmyslu, v energetice a při zpracování plynu a ropy. Trvání na klasických automobilech s argumentem, abychom se vyhnuli dětské práci kvůli kobaltu, je tak zcela liché. Kobalt se dále používá ve zdravotnictví nebo v kosmickém průmyslu.

Přes 70 % kobaltu, který šel v roce 2017 do baterií, se uplatnilo v přenosné elektronice. Zatímco se obáváte, že byste se na dětské práci mohli v podílet čistými auty, již se na ní možná podílíte vlastnictvím zařízení, kde čtete tyto řádky. Jinak řečeno, zatímco každý má mobil a mnoho lidí vlastní i tablet nebo notebook, elektromobil ve srovnání s tím zatím nemá skoro nikdo. Do budoucna se tento poměr určitě bude měnit, ale tam by se již měla projevit snaha využívat baterie s nižším obsahem kobaltu, nebo úplně bez něj.

