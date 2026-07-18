Banky přestaly financovat baterie. Příležitost za miliardy míří k těm, kdo nabídnou víc než technologii
BHS a KOOR proto spojují síly
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Banky přestaly financovat baterie. Příležitost za miliardy míří k těm, kdo nabídnou víc než technologii
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Český trh s bateriovými úložišti prochází tichým zlomem. Od konce loňského roku přestaly tuzemské banky samostatně stojící baterie financovat a desítky projektů v režimu „ready to build“ – s pravomocným stavebním povolením i smlouvou o připojení – uvízly bez kapitálu. Zároveň se mění samotná ekonomika oboru: éra snadných výnosů ze služeb výkonové rovnováhy končí a hlavním byznysem se stává obchodování s flexibilitou.
V tomto prostředí uspěje ten, kdo dokáže projekt provést celým životním cyklem – od technického posouzení přes financování až po provoz. Právě proto spojují síly fond kvalifikovaných investorů BHS Energetický a bateriový fond SICAV a holding KOOR, jeden z předních evropských poskytovatelů energetických služeb. Jejich strategické spojenectví propojuje kapitálové zázemí českého finančního obchodníka BH Securities s šestnáctiletým technologickými a realizačními zkušenostmi KOOR napříč Českem a Slovenskem.
Trh se láme. Vzniká mezera, kterou kapitál sám nezaplní
Boom obnovitelných zdrojů předběhl schopnost sítě ho vstřebat. Bateriová úložiště, která mají solární a větrnou výrobu vyrovnávat, nestíhají tempo – a paradoxně právě ve chvíli, kdy jsou jich nejvíc potřeba, jim vyschl přístup k financování. Od konce loňského roku přestaly tuzemské banky samostatně stojící baterie financovat; ochotné zůstávají jen u hybridních projektů, které kombinují baterii s výrobním zdrojem. Investoři, kteří třeba dlouho chystali projekt jako samostatné úložiště, tak narazili: mají připravené pozemky, věcná břemena, pravomocné stavební povolení i smlouvu o připojení, hned by mohli stavět – jen nemají kapitál. Na trhu je takových projektů v režimu „ready to build" velké množství a jejich majitelé dnes hledají partnera, který do nich vstoupí.
Zároveň se proměňuje samotná logika výnosů. Ještě před třemi lety stála ekonomika baterií primárně na službách výkonové rovnováhy pro ČEPS a návratnost vycházela do čtyř let. Dnes jsou tyto služby spíše doplňkem a u baterií připojovaných během letošního a příštího roku se hlavním zdrojem příjmů stává obchodování s flexibilitou na spotovém trhu. Trh zároveň dospěl – sliby návratnosti pod sedm či osm let už neobstojí ani před bankami, které jsou v posuzování těchto projektů často zběhlejší než samotní investoři.
Uspěje ten, kdo nabídne celou službu – ne jen technologii nebo peníze
Z proměny trhu plyne jednoduchý závěr: nestačí mít kapitál, ani nestačí umět postavit baterii. Investoři narážejí na fragmentovaný proces – od nejednotných stavebních úřadů přes akustické studie a typové certifikáty ČEPS až po kvalitu samotných baterií, kterých je na trhu nepřehledné množství různé úrovně.
Právě schopnost provést investora celým procesem – od technického posouzení a výběru správné technologie přes financování až po provoz a monetizaci – je důvodem, proč se BHS Energetický a bateriový fond a KOOR rozhodly spojit. Spojenectví propojuje kapitálové a obchodní zázemí českého finančního obchodníka BH Securities s technologickou a realizační expertízou KOOR, který za šestnáct let realizoval stovky energetických projektů.
„Energetická transformace nabízí mimořádnou investiční příležitost a my chceme být mezi těmi, kdo ji v regionu formují. Spojení s KOOR je pro nás přirozeným krokem – získáváme partnera s prověřeným byznys modelem, stovkami realizovaných projektů a hlubokou technologickou expertízou. Pro naše investory to znamená diverzifikaci do reálných, výnosových aktiv a participaci na růstu jednoho z nejdynamičtějších odvětví současnosti,“ říká Martin Hejda, portfolio manažer BHS Energetický a bateriový fond.
„V BHS Energetickém a bateriovém fondu nacházíme partnera, který rozumí energetice a zároveň disponuje silným kapitálovým a obchodním zázemím s více než třicetiletou historií. Na Slovensku jsme se za šestnáct let stali největším lokálně vlastněným poskytovatelem energetických služeb a tento prověřený model dnes přenášíme do Česka – naší ambicí je, aby KOOR dosáhl na českém trhu stejných úspěchů jako doma. Společně s BHS Energetickým fondem dokážeme realizovat projekty většího rozsahu a rychleji, od bateriových úložišť po moderní teplárenské zdroje,“ doplňuje Milan Orlovský, spoluzakladatel holdingu KOOR.
Co spolupráce přináší
Partnerství stojí na vzájemném kapitálovém propojení obou fondů a na společném rozvoji obchodních a technologických aktivit. Mezi konkrétní přínosy patří:
- Financování pro „ready to build“ projekty – fond cílí přesně na mezeru, kterou opustily banky: na investory s povolenými, ale nefinancovatelnými projekty, kterým dokáže nabídnout kapitál i odborné zastřešení.
- Diverzifikace pro investory obou stran – BHS Energetický a bateriový fond získává participaci na portfoliu provozovaných energetických aktiv KOOR (desítky teplárenských řešení a několik realizovaných BESS zdrojů), zatímco KOOR posiluje kapitálovou základnu pro další růst.
- Vstup do segmentu malých teplárenských zdrojů – spolupráce otevírá BHS Energetický a bateriový fond cestu do oblasti decentralizované výroby a distribuce tepla, kde KOOR patří mezi lídry.
- Rozvoj BESS kompetence na Slovensku – vznik nového, specializovaného dodavatele bateriových úložišť, postaveného na společné technologické platformě obou partnerů.
- Energy Storage as a Service (ESaaS) – nový tržní přístup, v jehož rámci jsou bateriová úložiště umisťována přímo k infrastruktuře průmyslových klientů a využívána pro participaci na obchodní flexibilitě a agregaci.
Municipality: baterie řeší problém státu, EPC kontrakty problém obcí
Druhou rovinou spolupráce je veřejný sektor. KOOR realizuje projekty formou garantované energetické služby (EPC), kde obec investici splácí z dosažených úspor. Zatímco bateriová úložiště pomáhají řešit problém státu se stabilitou sítě a hrozbou výpadků, EPC kontrakty řeší problém obcí: malé municipality, které by na novou kotelnu střádaly z napjatých rozpočtů několik let, ji díky garantované úspoře mohou pořídit relativně rychle. Spolupráce už nyní směřuje k účasti na rozsáhlých energetických projektech regionálního významu, včetně velkokapacitních bateriových úložišť řádu desítek megawattů.
Pro investory obou fondů spolupráce znamená především stabilnější a šíře diverzifikované portfolio, opřené o reálná energetická aktiva s prokazatelným výnosem a měřitelným environmentálním dopadem.
O fondu BHS Energetický a bateriový fond
BHS Energetický a bateriový fond SICAV, a.s. (IČO 22268308) je fond kvalifikovaných investorů založený v listopadu 2024 jako společný projekt obchodníka s cennými papíry BH Securities a energetické poradenské společnosti ENACO. Fond cílí na hrubý výnos 10–12 % ročně při minimálním investičním horizontu tří let, výhledově plánuje shromáždit od investorů až 5 miliard korun a zvažuje vstup na pražskou burzu. Investuje do projektů moderní energetiky v celém jejich životním cyklu – od přípravy a výstavby přes provoz a optimalizaci až po prodej – se zaměřením na bateriová úložiště (BESS), agregaci flexibility, služby výkonové rovnováhy, virtuální elektrárny, biometan a zelený vodík. BH Securities je předním českým nebankovním obchodníkem s cennými papíry a zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha s více než třicetiletou historií.
O holdingu KOOR
Holding KOOR je jednou z předních evropských společností v oblasti energetických služeb (ESCO) a největším lokálně vlastněným poskytovatelem energetických služeb na Slovensku. Od svého založení v roce 2010 zrealizovala více než 400 projektů v České republice a na Slovensku, kterými zvyšuje efektivitu teplárenských zdrojů, snižuje energetickou náročnost budov a rozvíjí obnovitelné zdroje a bateriová úložiště. KOOR projekty realizuje především formou energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem (GES/EPC). Skupina dosahuje EBITDA 170 mil. Kč, zaměstnává přes 100 lidí a v roce 2024 ušetřila svým klientům 9 763 tun CO₂. Pro financování svého růstu zřídil fond kvalifikovaných investorů KOOR ESG SICAV, zaměřený na udržitelné energetické projekty ve střední Evropě.
Upozornění: Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku, doporučení ani výzvu k investování do investičních nástrojů. Uvedený cílený výnos 10–12 % p.a. je orientačním cílem fondu, nikoliv zárukou budoucích výnosů. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost investovaných prostředků není zaručena. Investice do fondu BHS Energetický a bateriový fond SICAV je určena výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Bližší informace jsou dostupné na www.bhs.cz a www.koorfond.cz.