BESS Huawei LUNA2000-241-2S1 posouvá firemní energetiku k aktivnímu řízení
Přehrát audio verzi
BESS Huawei LUNA2000-241-2S1 posouvá firemní energetiku k aktivnímu řízení
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Bateriová úložiště už neslouží jen k ukládání energie. Huawei LUNA2000-241-2S1 umožňuje firmám aktivně řídit spotřebu, stabilizovat provoz a efektivně reagovat na ceny elektřiny.
Firmy dnes řeší víc než jen cenu elektřiny. Rostoucí volatilita trhu, tlak na efektivitu i důraz na stabilitu provozu posouvají energetiku do oblasti strategického řízení. Právě proto roste význam bateriových úložišť typu BESS (Battery Energy Storage System), která už neslouží jen jako doplněk fotovoltaiky, ale jako aktivní nástroj řízení energie.
Jedním z řešení pro komerční a průmyslové využití je Huawei LUNA2000-241-2S1. Systém propojuje bateriové moduly, řízení baterií (BMS), výkonovou elektroniku (PCS) i nadřazené řízení. Díky tomu dokáže nejen ukládat energii, ale také ji dávkovat podle aktuální potřeby provozu.
Kapacita 241 kWh a výkon 108 kW umožňují využití ve středních a větších objektech. Významnou roli hraje také účinnost cyklu 91,3 % a možnost využívat kapacitu v rozsahu 0–100 %, což zvyšuje flexibilitu řízení spotřeby i využití vlastní výroby z fotovoltaiky.
Důležitým benefitem je grid-forming režim, díky kterému systém dokáže stabilizovat síť a zajistit plynulý přechod mezi připojením k distribuční soustavě a ostrovním provozem. Přepnutí probíhá v řádu milisekund bez přerušení dodávky energie, což je zásadní například pro výrobu nebo logistiku.
Součástí systému je i inteligentní řízení využívající AI, které umožňuje reagovat na ceny elektřiny, optimalizovat odběrové špičky nebo řídit provoz podle aktuálních podmínek. Energie se tak pro firmy stává zdrojem, který lze aktivně řídit a využívat jako součást konkurenční výhody.
Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...