Inteligentní bateriové úložiště s inovativním chlazením pro efektivní a bezpečný provoz
Moderní průmyslové bateriové úložiště LUNA2000-215-2S10, které nedávno uvedla společnost Huawei, je chytré BESS s inovativním chlazením a vysokou účinností, navržené pro optimalizaci spotřeby energie a podporu energetické flexibility.
Moderní energetika se neobejde bez bateriových úložišť. Díky nim lze vyrovnávat výkyvy v síti, efektivně hospodařit s obnovitelnou energií a dlouhodobě šetřit náklady na elektřinu. Jejich využití podpoří dodatek energetického zákona, tzv. Lex OZE III, který od října 2025 umožní připojení samostatných BESS do sítě.
Bateriová úložiště mají několik hlavních způsobů využití. Nejčastěji slouží k maximalizaci vlastní spotřeby, kdy podniky s fotovoltaikou ukládají přebytky vyrobené elektřiny k pozdějšímu využití místo prodeje do sítě za nízkou cenu. Další možností je obchodování na spotovém trhu, kde lze levně nakupovat energii v době nízkých cen a využívat ji během drahých špiček. Baterie také pomáhají udržet stabilitu sítě. Využít se dají i při zálohování napájení při výpadku proudu. Uplatnění však najdou také tam, kde je omezená kapacita distribuční sítě, například při budování nabíjecích stanic pro elektromobily. V neposlední řadě je to pak snižování rezervovaného příkonu, což firmám pomáhá omezit fixní poplatky distributorovi a vyhnout se sankcím za překročení odběru.
Univerzální řešení pro C&I sektor
LUNA2000-215 je první C&I bateriové úložiště na světě s chytrým vzduchovým i kapalinovým chlazením a inovacemi v oblasti bezpečnosti, tepelného managementu a napájení. Klade důraz na spolehlivost, kvalitu provedení a dlouhou životnost. Je vhodná pro podniky, které chtějí být energeticky soběstačné, optimalizovat náklady a flexibilně reagovat na měnící se podmínky energetického trhu.
Účinnost, životnost a úspory
LUNA2000-215-2S10 má kapacitu 215 kWh a výkon 108 kW. Rozměrově je velmi kompaktní, což usnadňuje instalaci. Konkrétně má šířku 1 150 mm, hloubku 1 800 mm a výšku 2 100 mm. Váha celé jednotky je přibližně 2 800 kg. Úložiště dosahuje účinnosti až 91,3 %. Vyvážené rozložení tepla snižuje opotřebení článků, což zvyšuje životnost celého systému. Úspory přináší i nižší potřeba údržby díky speciální chladicí kapalině s desetiletou trvanlivostí.
Bezpečnost
Pro společnost Huawei je bezpečnost bateriových úložišť prioritou – za více než 15 let provozu po celém světě, včetně obří instalace v Saúdské Arábii, nebylo třeba řešit požární (bezpečnostní) incident. LUNA2000-215 disponuje řadou bezpečnostních mechanismů, které slouží jako prevence požáru. Každý bateriový článek je nepřetržitě monitorován a při překročení povolených hodnot napětí či teploty je celý modul odpojen. V případě zkratu se baterie vypne během půl sekundy. Články jsou umístěny v hermetickém packu , který omezuje nejen hoření, ale i případný únik elektrolytického roztoku. V případě požáru článku dojde k otevření přetlakového ventilu a vyčerpání kyslíku z prostoru packu, čímž dojde k eliminaci požáru. Ochranu zajišťuje i konstrukce packu s články obklopenými tepelnou izolací, kdy. Izolace chrání ostatní články před nárůstem teploty. Aerosolový zhášecí systém v bateriové skříni je tak určen pro elektroinstalaci, nikoli pro samotné články. Pokud by i přes všechna preventivní opatření došlo k požáru, je kontejner vybaven pojistkou v podobě bezpečnostního víka. Případné plyny se uvolní směrem vzhůru, což snižuje riziko zranění osob v okolí úložiště.
Snadná instalace a chytré řízení
Kompaktní design a flexibilní modulární architektura usnadňují instalaci a umožňují přizpůsobení různým typům provozů. Propojení s platformou FusionSolar poskytuje vzdálený monitoring, rychlou diagnostiku a prediktivní řízení spotřeby.
Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...