Skupina SolidSun vyvinula novou baterii pro fotovoltaické elektrárny

Skupina SolidSun, která má dlouholeté zkušenosti s komplexním řešením fotovoltaických elektráren (FVE) od A do Z na míru každému zákazníkovi, představuje novou vlastní baterii pro FVE, jež díky svým vlastnostem poskytuje spoustu výhod. Baterie spoléhá na technologii bateriových článků renomované společnosti Gotion High tech Co Ltd, kterou spoluvlastní automobilka Volkswagen AG. Kapacitu baterie s životností až 6 000 nabíjecích cyklů lze pomocí modulů rozšířit až na 24,43 kWh.