Jak si vybrat spolehlivého dodavatele FVE?

Noví dodavatelé fotovoltaiky rostou poslední roky jako houby po dešti. Mezi mnoha firmami s profesionálním přístupem se však občas objeví společnosti, které se orientují pouze na svůj zisk a prospěch bez ohledu na zákazníka. Takovým se určitě vyhněte, špatně zvolené investice byste mohli hodně litovat. Pokud plánujete pořízení fotovoltaické elektrárny, nechte si udělat nabídky od více firem. A na co přesně si dát při konečném výběru dodavatele pozor?

Podezřele nízká cena

Hlavně zcela nové firmy bez historie a zkušeností mohou zákazníky lákat na neuvěřitelně nízké ceny. Možná natrefíte na růži mezi trny, ale pokud se cena za projekt pohybuje o desítky procent níže než většina nabídek na trhu, buďte maximálně ostražití. Přehnaně nízká cena může být jen výsledkem nekvalitních kalkulací a špatné informovanosti firmy o všech souvisejících nákladech (záruky, osvědčení, dotace, údržba apod.). Při nákupu sice ušetříte, ale v dlouhodobé horizontu můžete být nepříjemně překvapeni.

Rychlost (ne)dodání

Je nepsaným pravidlem, že po podpisu smlouvy proběhne realizace vaší elektrárny do tří měsíců. Pokud čekáte na realizaci déle než tři měsíce, něco je špatně. Pokud vám dodavatel není schopen tuto lhůtu garantovat, je možné, že nestíhá ostatní zakázky. Samozřejmě si můžete počkat „až to bude skladem“, ale víte, že tak přicházíte o své peníze?

Neprofesionální jednání dodavatele

Také se můžete setkat s tím, že dodavatelé se kvůli svým provizím orientují primárně na dosažení maximální výše dotace a navrhnou vám předimenzovaný projekt. A to i v situacích, kdy to je pro vás nevýhodné. Skuteční profesionálové se zajímají hlavně o co nejefektivnější řešení pro všechny zapojené subjekty.

Uspěchané řešení

Dlouhodobá investice do FVE technologie není nákup spotřebního zboží za pár korun. Vaše špatné rozhodnutí se může při nedodržení základních pravidel nepříjemně prodražit. I proto je vhodné si projekt důkladně připravit, s poptávkou oslovit více dodavatelů a neskočit hned po té nejlevnější nabídce. Dodavatele FVE si totiž vybíráte jen jednou.

Úskalí balíčkových řešení

Balíčková řešení mohou usnadnit vaše rozhodování. Ale bez zohlednění specifických požadavků vám hrozí, že FVE nebude plnit to, co si od něj slibujete. Dejte raději přednost individualizovaným řešením přesně na míru vašim potřebám.

Servis a péče po ukončení zakázky

Někdo by si řekl, že po instalaci elektrárny vaše spolupráce s dodavatelem končí. Ten správný se ale o vaši instalaci bude starat i nadále, a to nejen v rámci záručního servisu. Ujistěte se, že vám dodavatel zajistí monitoring elektrárny nebo dokonce non-stop dohledové centrum, které bude stav elektrárny hlídat za vás a vy se pak opravdu nebudete muset o nic starat.

Na co byste určitě neměli zapomenout?

Ptejte se dodavatelů na všechno, co vás zajímá a nechte si vše vysvětlit nebo doporučit.

Požadujte záruky a ukázky předchozí práce.

Prohlédněte si diskusní fóra a recenze společností.

Využívejte informace od nezávislých tematických serverů.

Nechte si vytvořit nabídku od více dodavatelů.

Proč dát přednost profesionálům ze společnosti Solidsun

Na trhu FVE působíme už od roku 2013 a za uplynulou dobu jsme se podíleli na více než 1 400 projektech.

Naším cílem nejsou krátkodobě „hurá“ projekty, ale dlouhodobá korektní spolupráce.

Neustále pracujeme na inovacích, soustředíme se na 100 % servis a profesionální služby.

Naše řešení je vždy maximálně přizpůsobené požadavkům a možnostem koncového zákazníka.

Pro naše klienty zajišťujeme dohledové servisní centrum, které každý den kontroluje stav fotovoltaiky a upozorní nás na jakékoliv nedostatky ještě dřív, než si jich vůbec zákazník všimne.