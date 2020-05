Největší fotovoltaická elektrárna v USA bude mít rekordní výkon i kapacitu baterie

Americké ministerstvo vnitra schválilo návrh na výstavbu elektrárny v hodnotě jedné miliardy dolarů. Od Projektu Gemini si slibuje kromě čisté elektřiny také stovky nových pracovních míst během instalace. Výstavbu provádí americký developer Arevia Power.

V Nevadě, 50 kilometrů severovýchodně od Las Vegas, bude stát dosud největší fotovoltaická elektrárna v USA s instalovaným výkonem 690 megawattů. Na rozloze 2873 hektarů tak vyroste zdroj s výkonem odpovídajícím zhruba třetině všech českých fotovoltaických elektráren. Součástí elektrárny bude i bateriové úložiště o výkonu 380 MW disponující akumulační kapacitou 1400 MWh, které bude zdroj stabilizovat. Kapacita úložiště je obrovská, pro srovnání největší průmyslový akumulátor v ČR má kapacitu 4 MWh, tedy 350 x menší.

Elektřinu z elektrárny bude odebírat na základě smlouvy o nákupu elektřiny po 25 let místní energetická společnost NV Energy.

Roční výroba Projektu Gemini by měla pokrýt spotřebu 400 000 amerických domácností a ušetřit 1,5 milionu tun CO 2 . To vše bez hluku a s nulovou spotřebou vody. Plánování elektrárny bylo zahájeno v roce 2017, přičemž uvedení do provozu je plánováno na konec roku 2023.

Stavba takto rozsáhlého obnovitelného zdroje se musela vypořádat s námitkami ekologů, kteří mají obavu z negativního dopadu elektrárny na místní populaci pouštních želv. Při stavbě i za provozu tak bude přihlíženo i k těmto aspektům, aby byl dopad elektrárny na místní faunu co nejmenší.