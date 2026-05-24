Chcete mít jistotu, že váš zdroj nebo baterii distribuce připojí? Otestujte si soulad výrobního modulu
Přehrát audio verzi
Chcete mít jistotu, že váš zdroj nebo baterii distribuce připojí? Otestujte si soulad výrobního modulu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ověření souladu výrobních modulů dnes ovlivňuje uvedení zdrojů a baterií do provozu. Co rozhoduje o úspěšném připojení projektu? Video ukazuje, jak probíhají simulace, měření i práce s daty. Podívejte se na podrobnosti.
Jak se vyhnout situaci, kdy nově pořízená baterie místo výnosů jen čeká na připojení? Martin Novák, CTO společnosti SolSol, na semináři „Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě“ v rámci veletrhu AMPER 2026 popisuje realitu posledních měsíců. S otevřením trhu podpůrných služeb pro samostatné baterie přichází vlna nových investorů, kteří často počítají s rychlým spuštěním.
Představa bývá jednoduchá: pořízení baterie s potřebnou certifikací a následné zapojení do výnosového režimu. Jenže distribuční síť vyžaduje přesnou shodu chování zařízení, nejen splnění deklarovaných parametrů. Pokud bateriový systém v testech neobstojí, připojení se zastaví a náprava může trvat měsíce. V té době zařízení stojí a projekt ztrácí ekonomiku. Chcete pochopit, kde se tyto komplikace berou? Podívejte se na celé video.
Proč je ověření souladu výrobních modulů zásadní pro stabilitu distribuční sítě?
Ověření neprobíhá jen formálně, ale kombinuje simulace a praktická měření. Vzniká digitální model odběrného místa, na kterém se testují krizové scénáře – například změny frekvence nebo napětí, které v běžném provozu nelze vyvolat. Sleduje se reakce výkonu, řídicí funkce i dynamické chování zdroje. Konkrétní průběh těchto zkoušek ukazuje video.
Nové požadavky se výrazně dotýkají bateriových systémů, pro které platí aktuální metodiky a přísnější pravidla. Ukazuje se, že bez včasného ověření může projekt narazit na chyby v regulaci výkonu nebo nevhodné reakce na změny v síti. Úpravy firmware nebo i samotného zařízení pak vyžadují čas a komunikaci s výrobcem. Chcete vidět, jak takové situace vypadají v praxi? Pusťte si video.
Zkušenosti z realizovaných projektů ukazují, že zásadní roli hraje příprava a plánování. Ověření souladu je potřeba řešit s předstihem – i kvůli omezeným kapacitám. Důležité jsou také kvalitní technické podklady a připravenost na měření, které má svá omezení, například požadovaný výkon u fotovoltaiky. Další souvislosti a doporučení z praxe přináší celé video.