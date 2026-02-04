Fotovoltaika v Česku zdražuje skokově. Distributoři hlásí změny ceníků i rušení kontraktů
Po dvou letech extrémně nízkých cen fotovoltaických modulů dochází k rychlé cenové korekci. Český trh začíná pociťovat kombinaci růstu výrobních nákladů, omezení výroby u části čínských producentů a zásadní změny exportní politiky Číny. Dopady se již promítají do ceníků distributorů, dostupnosti technologií i ekonomiky rozpracovaných projektů.
Změna trendu po dlouhém období cenového tlaku
Roky 2024 a 2025 byly ve fotovoltaice charakteristické výrazným převisem nabídky nad poptávkou a agresivní cenovou politikou čínských výrobců. Výsledkem byly historicky nejnižší ceny modulů, často pod úrovní výrobních nákladů.
Na začátku roku 2026 ale došlo k obratu. Distributoři v Česku potvrzují rychlé a opakované navyšování nákupních cen fotovoltaických panelů, a to v řádu jednotek až desítek procent během tří týdnů.
„Z pohledu distribučního trhu vidíme jasný signál, že období cenové války končí,“ říká Radek Orság, CEO společnosti SOLSOL, největšího distributora fotovoltaických technologií v Česku s působností i na dalších evropských trzích.
Růst nákladů ve výrobním řetězci
Jedním z klíčových faktorů je pokračující prosincové zdražování vstupních surovin, zejména polysilikonu a wafrů, stříbra používaného v metalizaci článků a energetických vstupů. „Na evropský trh se nyní dostává cenová realita, která už delší dobu existuje na úrovni výroby,“ doplňuje Orság.
Klíčový strukturální faktor: zrušení čínské exportní podpory
Zásadní změnou je rozhodnutí čínské vlády zrušit od 1. dubna 2026 exportní vratky DPH pro fotovoltaické produkty. Tyto refundace v posledních letech významně snižovaly exportní ceny panelů a umožňovaly výrobcům agresivní cenovou politiku na zahraničních trzích.
„Pro český trh je to zásadní zlom,“ vysvětluje Orság. „Většina modulů se do ČR dováží právě z Číny a exportní vratka byla jedním z hlavních důvodů, proč byly ceny tak nízko. Její zrušení se ještě projeví.“
Inside pohled z českého trhu: zásoby, ceníky, smlouvy
Podle informací z distribuční úrovně se na českém trhu stále nachází omezené množství panelů nakoupených za ceny z roku 2025, tyto zásoby se však rychle vyčerpávají.
V praxi to znamená tlak na rychlé rozhodování u rozpracovaných projektů a nutnost aktualizace kalkulací u zakázek plánovaných na druhé a třetí čtvrtletí 2026.
„U nových dodávek už dnes pracujeme s cenami o 20–25 % vyššími než na začátku roku,“ říká Orság. „Pokud se nezmění podmínky na straně výroby, může být do jara celkový nárůst v rozmezí 35–40 %.“
Dopady na instalační firmy a EPC projekty
Nejcitelnější dopad má zdražování na instalační firmy a EPC dodavatele, kteří pracují s fixními cenami vůči investorům a nemají zajištěné technologie dlouhodobými kontrakty, případně realizují projekty s nízkou marží.
„Z českého trhu nám přicházejí signály o přeceňování nabídek, snaze o zavedení inflačních a komoditních doložek a v některých případech o odkladech realizací,“ upozorňuje Orság. „Kdo nemá pod kontrolou nákupní ceny a zásoby, může se velmi rychle dostat pod velký tlak.“
Znamená zdražení konec růstu fotovoltaiky?
Podle distributorů to posiluje stagnaci, kterou vidíme od roku 2025. Ekonomika fotovoltaických projektů v Česku je stále podporována vysokými cenami elektřiny a rostoucím důrazem na vlastní spotřebu a přechod na bateriové systémy. „Fotovoltaika zůstává smysluplnou investicí,“ uzavírá Orság. „Ale už to nebude o tom, kdo nakoupí nejlevněji. Rozhodovat bude kvalita návrhu, správné dimenzování a práce s celkovou ekonomikou projektu.“