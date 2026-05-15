Růst cen fotovoltaiky v roce 2026 a dopady na instalace
Fotovoltaika zdražuje kvůli růstu cen surovin, omezení čínské exportní podpory a změnám v dopravě z Asie do Evropy. Instalační firmy reagují nákupem komponent vyrobených v předchozích letech za výhodnější ceny. Změny se postupně promítají do nových zakázek. Jaký bude další vývoj cen panelů?
Jak se mění ceny fotovoltaiky a co to znamená pro celý obor? Na Aquatherm Business Forum 2026 vystoupil Josef Kantár ze společnosti Solsol s tématem rostoucích cen komponent pro fotovoltaiku. Přiblížil souvislosti, které stojí za aktuálním vývojem, i změny, které se postupně promítnou do celého trhu.
Ceny fotovoltaiky více než 10 let neustále klesaly. Takový vývoj ale nemohl pokračovat donekonečna, trend se tedy postupně zastavuje a obrací. Výrobní kapacity, především v Číně, se přizpůsobují novým podmínkám a trh reaguje na předchozí nadprodukci. Jaký dopad to má na ceny panelů? Podívejte se na video.
Proč rostou ceny fotovoltaických komponent a co je ovlivňuje?
Zdražení souvisí s několika faktory, které se navzájem doplňují. Významnou roli hrají suroviny jako stříbro, měď nebo křemík, jejichž ceny se promítají do výroby. Zároveň dochází k omezení podpory výrobců a změnám v logistice. Jak tyto vlivy mění situaci na trhu? Dozvíte se ve videu.
Významným prvkem je také doprava, která se prodlužuje a komplikuje. Trasy se mění a dodávky nabírají zpoždění, což se postupně propisuje do dostupnosti i cen. Firmy proto reagují předzásobením a plánováním projektů dopředu. Jak se tato strategie projevuje v praxi? Podrobnosti se dozvíte ve videu.
Současný vývoj naznačuje, že období extrémně levných panelů končí. Trh hledá novou rovnováhu a ceny se stabilizují na vyšší úrovni. Změny se dotýkají nejen panelů, ale i dalších technologií.