Střídače a baterie GoodWe: osvědčená značka znamená podporu, záruky i servis v ČR

Firma GoodWe byla první, kdo před osmi lety dodal na český trh třífázový asymetrický střídač a umožnil tak v ČR normální instalace domácí fotovoltaiky. Výrobky GoodWe si od té doby v ČR připsaly více než sto tisíc instalací v domácnostech i firmách. Nyní k nim přibývají baterie a firma se může opřít o dlouholeté zkušenosti instalačních firem i servisu.

Vyrobit funkční baterii i střídač umí na světě leckdo. Ale vyrobit náročné technické řešení pro český trh v roce 2016 nechtěl téměř nikdo. A kdo se v oblasti fotovoltaiky v této době pohyboval, potvrdí, že k prvním pionýrům a odvážlivcům patří právě firma GoodWe.

GoodWe stála u zrodu moderní fotovoltaiky v ČR

Ačkoli se v roce 2015 fotovoltaika znovu stala V ČR podporovaným zdrojem, stál rozvoj domácích instalací před řadou výzev. Jednou z nich bylo měření po fázích, které českým domácnostem fotovoltaiku prodražuje dodnes.

Aby mohla domácí fotovoltaika v tomto režimu měření normálně fungovat na třech fázích, potřebovala asymetrický střídač. Ale kde ho vzít?

Na malém českém trhu se tehdy instalovalo zhruba 10 megawattů ročně, tedy stokrát méně než v roce 2023. A téměř nikde jinde na světě měření po fázích nemají. 10 megawattů ročně nestálo světovým výrobcům střídačů za to, aby pro malý český trh vyvíjeli náročné technické řešení.



Třífázový asymetrický střídač pro domácnosti populární řady GoodWe ET Třífázový asymetrický střídač pro domácnosti populární řady GoodWe ET

Čínští výrobci byli novým výzvám otevřenější a příležitosti se chopila mladá firma GoodWe, která v ČR působila od roku 2014. Ve spolupráci s šikovnými techniky z české firmy Solid Power Distribution (dnes BayWa r.e.) uvedla firma Goodwe v roce 2016 na český trh první třífázový asymetrický střídač vyvinutý přesně na míru místním podmínkám.

Během deseti let se výrobci podařilo získat tisíce referencí a dat a GoodWe se stala na českém trhu stabilní značkou. Ale především roky usilovné práce vedly k tomu, že se v roce 2024 může GoodWe v České republice opřít nejen o zkušené instalační týmy, ale i o zázemí profesionálního servisu.

Vytvořením místních servisních týmů a podporou úzké a dlouhodobé spolupráce s českými partnery GoodWe zajišťuje, že tuzemské instalační firmy i zákazníci mají k produktům GoodWe kompletní služby – od manuálů a podkladů přes školení, poradenství až po servis – a to vše v Češtině.

Tuto pozici potvrzuje i obchodní ředitel pro Evropu, Thanasis Sakkas: „GoodWe patří mezi lídry v oblasti střídačů a skladování energie v České republice. Na zdejším trhu jsme dlouhodobě přítomni díky spolehlivým partnerům, kteří mají vysokou úroveň odbornosti v oblasti solární energie. Nemyslím si, že byste snadno našli další společnosti, které jsou na místním trhu nepřetržitě již 10 let.“

Baterie GoodWe pro firemní i domácí instalace

Český trh je jedním z nejrozvinutějších v Evropě, pokud jde hybridní fotovoltaické systémy vybavené bateriovým úložištěm. Domácnosti je díky nastavení dotací vyžadují a instalační firmy jsou zvyklé je montovat. A GoodWe jde těmto požadavkům naproti.

Kompatibilita s bateriemi různých značek je jedna z hlavních předností střídačů GoodWe. Nicméně ideální řešení představují vlastní baterie, kde je zaručena ideální spolupráce a komunikace jednotlivých komponentů.

GoodWe proto představuje své baterie zvané Lynx rozdělené do dvou řad. Řada Lynx Home perfektně vyhovuje požadavkům domácností a řada Lynx C je ideální pro vysoké nároky průmyslových instalací.

Lynx Home U Series: Nízkonapěťová baterie určená pro domácí použití s kapacitou rozšiřitelnou od 5,4 kWh do 32,4 kWh. Je kompatibilní s hybridními střídači GoodWe, což z ní činí ideální volbu pro vlastní spotřebu a záložní napájení domácnosti. Lynx Home F Series: Vysokonapěťová baterie s modulárním designem, která umožňuje přizpůsobení kapacity od 9,6 kWh až po 28,8 kWh pro domácí i menší komerční aplikace. Lynx C Series: Navržena pro komerční a průmyslové použití s kapacitami od 60 do 150 kWh. Tyto baterie jsou určeny pro větší energetické projekty a poskytují robustní řešení pro ukládání energie pro firmy.

Výhody baterií GoodWe Lynx: bezpečnost, kompatibilita, modulární design a záruka

Každá z baterií GoodWe využívá pokročilou technologii lithium železo-fosfát (LFP), která je známá svou bezpečností, dlouhou životností a tepelnou stabilitou. Bezpečnost úložiště ale neplyne jen z použité chemie článků, ale i z konstrukce celého úložiště a dalších prvků zabezpečení. Tyto vlastnosti činí z baterií GoodWe spolehlivou volbu pro ukládání elektřiny.

Úložiště GoodWe jsou také modulární, takže se dá jejich kapacita přizpůsobit potřebám zákazníka a v případě zájmu ji lze rozšířit.

Všechny komponenty GoodWe spolu přirozeně a plynule komunikují. A jak je dnes zvykem, kontrolu nad celým systémem má uživatel ať už online nebo v mobilní aplikaci.

GoodWe: záruka pro výrobu i ukládání elektřiny ze slunce v ČR

Již několik let značka GoodWe nejsou jen střídače, ale i baterie a řídicí software pro širokou škálu aplikací. Jedna značka tak nabízí kompletní řešení pro všechny segmenty trhu. Od nejmenší fotovoltaiky v rodinných domech přes velké fotovoltaické elektrárny na střechách firem až po rozsáhlé pozemní instalace.

V České republice, ale i v okolních zemích střední Evropy se instalační firmy i zákazníci mohou opřít o podporu jak samotné společnosti, tak jejích partnerů z řad dodavatelů a servisu. „České republice věnujeme velkou pozornost a považujeme ji za jeden z nejvyspělejších solárních trhů. Dlouhodobá důvěra místních zákazníků nás řadí mezi nejlepší volby pro koncové uživatele. V současné době více než 100 000 rodin využívá výhody zelené energie a používají naše zařízení. Je to pro nás velká čest, ale zároveň i velká odpovědnost vůči všem těm zákazníkům, kteří denně důvěřují značce GoodWe,“ dodává Thanasis Sakkas.

Vysoké kvalitě odpovídá také nadstandardní záruka, která u baterií Lynx dosahuje 10 let. A vzhledem k tradici značky Goodwe na místním trhu i její úzké spolupráci s českými firmami je zde slušná šance, že tuto záruku půjde i po deseti letech kde uplatnit.

„Poslední rok čelí evropský trh s fotovoltaikou mnoha výzvám. Jenže je to poprvé? Vůbec ne. Fotovoltaika se posledních 20 let vyvíjí za velmi nejistých podmínek. Ale je to náš obor. Známe ho velmi dobře a proto víme, že bez ohledu na to, jak obtížná může být současnost, jsme na změny připraveni a blízkou budoucnost vidíme velmi slunečně,“ uzavírá Thanasis Sakkas.