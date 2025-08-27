Oprava pardubického jezu po vodě. A víte, co jsou tzv. Gallovy řetězy?
Výzvy? Minimalizovat souběh se zvýšenými průtoky, zásobování stavby po vodě. Projekt u soutoku Labe s Chrudimkou se po dvou a půl letech chýlí ke konci.
Vodní dílo Pardubice bylo vybudováno v letech 1964–1972 za účelem regulace Labe
Labská vodní cesta byla využívána od 13. stol., kdy bylo vybíráno clo z plaveného dřeva. Zboží se dopravovalo od kupců z Pardubicka do Brandýsa nad Labem a do Prahy. O splavnění Labe i proti proudu řeky se začalo uvažovat po 30leté válce. Myšlenka sice ožila ke konci 19. stol., ale práce na stavbě jezu a plavební komory byly zahájeny až v listopadu 1964. Dne 19. 5. 1977 byla otevřena Labská vodní cesta pro dopravu uhlí do Chvaletické elektrárny. Řeka Labe se splavnila až pod Kunětickou horu. Více o historii .
Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 216,89 m n. m. jsou zajištěny vyhovující podmínky pro vodní dopravu, spád a průtok vody k výrobě elektrické energie v průběžné vodní elektrárně. Vzdutí od jezu je dostatečné pro první část kanálu Dunaj-Odra-Labe. Nicméně je tento stupeň dosud plavebně izolován od labské vodní cesty. Změna nastane až po výstavbě nového stupně pod Přeloučí. Při případné realizaci průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe bude ve zdrži zdymadla Pardubice odbočovat plavební kanál labské větve.
Jezová zdrž umožňuje odběry povrchové vody pro průmyslové a zemědělské využití a zlepšují se podmínky pro ochranu města Pardubic před povodněmi.
Vlevo oprava pardubického jezu, uprostřed levé jezové pole – uvádění do provozu, vpravo pohled na kompletační práce, foto Metrostav DIZ.
Hlavními objekty vodního díla jsou pohyblivý jez, malá vodní elektrárna a plavební komora
Na pardubickém jezu, který je součástí vodního díla Zdymadlo Pardubice, probíhají opravy, které se týkají především hradicích konstrukcí. Podle dostupných informací Povodí Labe jde o tyto hlavní práce:
- Oprava stavidel: Zásah potřebují stavidla ve třech hlavních propustech, které regulují tok Labe.
- Výměna řetězů: Vyměněny budou masivní řetězy, které ovládají celý hradicí systém jezu.
Tyto opravy jsou nezbytné pro udržení funkčnosti a bezpečnosti vodního díla, které má klíčový význam pro regulaci toku Labe, zajištění podmínek pro vodní dopravu, odběry vody pro průmysl a zemědělství a také pro ochranu Pardubic před povodněmi.
„Pro zásobování stavby ze souše teoreticky přicházela v úvahu pouze lávka pro pěší a cyklisty. Tu bychom ale museli uzavřít a stejně by neměla dostatečnou nosnost na osazení jeřábu. Zvolili jsme proto kompletně lodní logistiku. Kolemjdoucí tak mohli nejen volně přecházet z jednoho břehu na druhý, ale při troše štěstí i pozorovat vizuálně atraktivní instalaci řetězů pomocí jeřábu na pontonu,“ prozrazuje vedoucí projektu Ondřej Vojtíšek z Metrostavu DIZ.
Vlevo korozní průzkum – vnitřek klapky, uprostřed oprava pardubického jezu, vpravo tzv. Gallovy řetězy.
Investor Povodí Labe, státní podnik, z provozních důvodů požadoval, aby měl po celou dobu rekonstrukce k dispozici dvě ze tří jezových polí pro regulaci toku. Stavbaři tak mohli v každé plavební sezoně pracovat pouze na jednom. Práce navíc museli vměstnat do léta a podzimu, aby minimalizovali souběh se zvýšenými průtoky.
„Přesto nás velká voda jednou překvapila. Vloni přišla v září, zaplavila suchou jímku a zastavila nám stavbu asi na měsíc. Měli jsme co dělat, abychom stihli dokončit práce na pravém jezovém poli do prosince, kdy již hrozí mrazy. Těší mě, že díky dobré spolupráci s investorem, subdodavateli a projektantem se nám daří držet harmonogram. Pokud na podzim zase něco nepřijde, měli bychom stihnout listopadový konečný termín,“ doplňuje Ondřej Vojtíšek.
Aktuálně vrcholící generální opravy se týkají všech tří jezových polí a spočívají ve výměně Gallových a článkových řetězů, opravě hradicího tělesa, výměně těsnících prvků, aplikaci protikorozních nátěrů a dílčí opravě technologických zařízení. Stavbaři Metrostavu DIZ nyní dokončují rekonstrukci posledního prostředního pole.
Co jsou Gallovy řetězy?
Specifickou součástí mechanismu jsou tzv. Gallovy řetězy, pojmenované po francouzském inženýrovi Philippu Gallovi z 19. století. Používají se tam, kde je potřeba velká tažná síla, a přitom velmi malá obvodová rychlost (do 0,3 m/s). V případě jezů právě tyto speciální řetězy ovládají stavidla tím, že umožňují pohyb klapky a zdvih celé hradicí konstrukce.
Stavba s názvem „VD Pardubice, oprava hradicích konstrukcí (nátěry, boční štíty)“ začala na jaře 2023 a bude dokončena v listopadu letošního roku. Pro státní podnik Povodí Labe ji realizuje společnost Metrostav DIZ. Smluvní cena činí 43 milionů korun bez DPH.
Nedávná modernizace již proběhla na přilehlé malé vodní elektrárně
Malá vodní elektrárna (MVE) Pardubice byla první elektrárnou s velkým horizontálním soustrojím, která byla na území tehdejšího Československa navržena. Je umístěna u levého břehu řeky Labe, strojovna elektrárny je zapuštěná do úrovně okolního terénu. Do provozu byla uvedena až v roce 1978. Ve strojovně MVE je instalována jedna přímoproudá kolenová Kaplanova turbína s pevným rozváděcím kolem a oběžným kolem o průměru 3,6 m. Rozvodna vysokého napětí byla postavena ve venkovním provedení.
Při návrhovém spádu 3,9 m a návrhovému průtoku 62 m3/s dosahuje výkonu 1,35 MW. Výkon turbíny je řízen podle průtoku řekou automatickou regulací horní hladiny. Vtok na turbínu je chráněn strojně stíranými hrubými česlemi. Uzavírání vtoku umožňuje stavidlový rychlouzávěr. Elektrárna nemá stálou obsluhu. V případě poruchy se stroj sám uvede do klidu a rychlouzávěr na vtoku do MVE se uzavře. Elektrárna vyrobí v průměrném roce za deset měsíců celkem kolem cca 5,07 GWh, což by pokrylo celoroční spotřebu téměř 1 450 domácností.
Zdroje: Tisková zpráva Metrostav DIZ, www.pla.cz a www.lvvc.cz