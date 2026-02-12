PODCAST: Solární carport chrání auto a vyrábí elektřinu. Zájem roste i mezi firmami
Solární carport je přístřešek pro auta, který zároveň funguje jako fotovoltaická elektrárna. Využívají ho domácnosti i firmy, které chtějí spojit kryté parkoviště s úsporami. Konstrukce ale musí splňovat bezpečnostní normy a umožnit komfortní parkování. Na otázky Jiřího Zilvara v podcastu portálu estav.tv odpovídá Petr Urválek, brand manažer společnosti Alukov.
Fotovoltaický carport není jen kryté stání pro auto. Spojuje ochranu před deštěm a sluncem s výrobou elektřiny, kterou lze využít v domácnosti nebo přímo pro nabíjení elektromobilu. Právě tato kombinace je důvodem, proč se zájem o solární přístřešky rozšiřuje nejen mezi majiteli rodinných domů, ale i u firem. Jaké jsou možnosti a co při výběru zohlednit, popisuje v podcastu estav.tv Petr Urválek, brand manažer společnosti Alukov.
Základní rozdělení carportů se týká materiálu – nejčastěji se využívá dřevo, ocel nebo hliník. „U rodinných domů hraje roli i design. Kdo už uvažuje o krytém stání, často rovnou zvažuje i fotovoltaiku,“ říká Urválek. Konstrukce však musí splňovat bezpečnostní normy, včetně použití tzv. bifaciálních (celoskleněných) panelů, které mají certifikaci pro montáž nad hlavou. Oproti běžné střešní fotovoltaice má carport specifika – řeší se rozměry pro pohodlné parkování, výška pro dodávky nebo odvodnění střechy.
Téma carportů rozebírá Petr Urválek podrobně v podcastu estav.tv, kde popisuje výběr materiálu, bezpečnostní požadavky, typy instalací i možnosti hospodaření s dešťovou vodou.
Hliníkové konstrukce, které Alukov nabízí, jsou podle Petra Urválka prakticky bezúdržbové. „Jejich životnost je v horizontu desítek let. Údržba se týká hlavně panelů – ty je třeba občas vyčistit kvůli nečistotám,“ vysvětluje. Z hlediska dotační politiky se na carport vztahují stejné podmínky jako na jiné fotovoltaické instalace, včetně podpory pro firmy i domácnosti – podle aktuální výzvy.
Carporty nacházejí využití i v průmyslovém měřítku. Firma má instalace o desítkách stání a zájem podle Urválka roste: „Často rozhodne vlastní zkušenost. Zákazník přijede na schůzku, zaparkuje v chládku pod carportem, a když po hodině nasedá do příjemně vychlazeného auta, má jasno.“
Zájemci mohou navštívit showroom společnosti Alukov v obci Orel u Slatiňan, kde si lze jednotlivé typy carportů prohlédnout.
Chcete vědět víc?
Poslechněte si celý rozhovor s Petrem Urválkem, brand manažerem firmy Alukov, v podcastu TZB-info a estav.tv. Dozvíte se, jak vypadá instalace carportu v praxi a komu se vyplatí.