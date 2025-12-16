Pod tlakem kyberhrozeb: Guardexy přináší ochranu tam, kde ji dnes FVE nejvíc postrádají
Pod tlakem kyberhrozeb: Guardexy přináší ochranu tam, kde ji dnes FVE nejvíc postrádají
Fotovoltaická elektrárna na domě, firmě nebo obecním majetku není „jen“ zdroj energie. Je to datový labyrint s nepřetržitou vzdálenou komunikací, který je ale jen velmi slabě chráněn. A právě to z více než 220 000 fotovoltaických elektráren v Česku dělá nové bezpečnostní riziko.
České řešení Guardexy, vyvinuté společností SOLSOL ve spolupráci se startupem MaNoSens, reaguje na aktuální bezpečnostní varování i nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jako první v Evropě přináší praktickou a jednoduše technicky realizovatelnou ochranu fotovoltaických střídačů, bez nutnosti jejich výměny nebo odpojování od cloudových služeb výrobců.
Problematické jsou všechny střídače bez ochrany
Z pohledu TZB praxe se u fotovoltaik běžně řeší výkon, přetoky, regulace nebo návratnost. Jenže střídač je zároveň nejchytřejší a nejzranitelnější prvek celé instalace. Nepřetržitě odesílá a přijímá detailní provozní data o elektrárně a domácnosti, umožňuje vzdálené zásahy a aktualizace firmwaru. A ve více než 90 % případů je napojen na zahraniční cloud.
Jak upozorňuje NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), právě tato vzdálená správa představuje potenciální riziko nejen pro data, ale i pro stabilitu celé distribuční soustavy. A s rostoucím počtem malých FVE se toto riziko násobí.
Proč je potřeba střídače a síť chránit teď
Impulsem ke vzniku Guardexy nebyla teorie, ale každodenní technická praxe. „Jako běžný distributor jsme byli schopni bez omezení povelovat tisíce elektráren, které máme ve správě. Pokud to zvládneme my, zvládne to i někdo jiný s potenciálně horšími úmysly,“ vysvětluje Martin Novák, vedoucí vývoje Guardexy a technický ředitel SOLSOL, největšího distributora FVE technologií v Česku.
Zásadní roli sehrály také zkušenosti z jiných zemí, zejména Ukrajiny, kde kybernetické útoky na energetickou infrastrukturu ukázaly, že zneužití menších decentralizovaných zdrojů může mít okamžité a systémové dopady.
Co Guardexy umí
„Nechceme fotovoltaiky odpojovat od internetu. To je technicky i provozně nesmysl. Proto nabízíme chytrý filtr, ne zákaz,“ uvádí Novák. Guardexy proto není koncipován jako klasický firewall převzatý z IT světa. Je navržený specificky pro chování fotovoltaických střídačů.
Klíčové funkce
- filtruje datové toky oběma směry. To se týká se příchozích i odchozích povelů a informací,
- loguje komunikaci mezi střídačem a cloudem,
- blokuje neznámé nebo rizikové povely,
- umožňuje transparentní dohled nad tím, „kdo a jak s FVE mluví“,
- zachovává vzdálený monitoring a servis výrobce. A tedy i prodlouženou záruku.
Z pohledu instalačních firem je zásadní, že Guardexy je plug-and-play řešení bez zásahu do elektroinstalace, které je možné instalovat během 10 minut. Funguje se stávajícími i novými FVE. To z něj dělá novou přidanou hodnotu instalace, podobně jako dnes už běžný monitoring výroby nebo řízení spotřeby.
Obce, firmy a zákon NIS2: kyberbezpečnost je nový technický standard
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti (účinný od 1. listopadu) a evropská směrnice NIS2 rozšiřují odpovědnost i na energetické systémy provozované obcemi a firmami. Odborníci se shodují, že plošný zákaz mimoevropských technologií je nereálný. V ČR na nich aktuálně běží přes 200 000 instalací. „Musíme hledat řešení, které odstíní největší hrozby, zejména koordinované vzdálené povely střídačů. Jejich zneužití může ohrozit stabilitu sítě,“ upozorňuje Erika Langerová z UCEEB ČVUT. Guardexy tak zaplňuje reálnou mezeru mezi legislativními požadavky a technickou praxí.
Závěr: výkon už nestačí, rozhoduje i bezpečnost
Fotovoltaika se stala součástí digitální infrastruktury firem, výrobních podniků i obcí. A každá infrastruktura musí být chráněna. Guardexy ukazuje, že kyberbezpečnost FVE lze řešit technicky, prakticky a bez radikálních zásahů do existujících systémů.
Pro projektanty, instalační firmy i provozovatele tak vzniká nový standard, který dává smysl řešit dřív, než se z neviditelného rizika stane viditelný problém.