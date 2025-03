TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / FVE s bateriemi a chytrým řízením: klíč k energetické soběstačnosti a stabilní síti

Energetická revoluce je v plném proudu. Fotovoltaické elektrárny (FVE) se stávají stále dostupnějšími a efektivnějšími, což otevírá dveře k větší energetické nezávislosti domácností i firem. Spojením fotovoltaiky s bateriovým úložištěm a automatizovaným, či dokonce chytrým řízením se otevírají zcela nové možnosti, jak využít solární energii co nejefektivněji a zároveň přispět ke stabilizaci elektrické sítě.

Je-li výkon FVE navržen tak, aby uspokojil spotřebu elektřiny domu, nevznikají zbytečně velké přebytky. „V praxi je to však o něco složitější. Někdy slunce svítí více, jindy zase méně a v zimním období je jen málo dnů, které by umožnily soběstačnost. Ta nepřichází v úvahu také v situaci, kdy se k topení a ohřevu teplé užitkové vody využívá bojler, nebo se dokonce v domácnosti dobíjí elektromobil,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Proto si ten, kdo má finance, může nechat nainstalovat FVE s větším výkonem a větším bateriovým úložištěm a tak těžit i ze dnů, kdy je slunce málo.

Jenže jsou měsíce, ve kterých je slunečního svitu dostatek, ale domácnost často není schopna spotřebovat veškerou vyrobenou energii. V tomto případě dochází podle nastavení buď k pozastavení výroby elektřiny, nebo jsou přebytky posílány do energetické sítě. Je potřeba si uvědomit, že energie vyrobená FVE není vždy okamžitě spotřebována. Díky bateriím ji však lze uložit a využít později, například v době, kdy je slunečního záření nedostatek nebo je spotřeba elektřiny vyšší.

Proč kombinovat fotovoltaiku s automatizovaným řízením

Dalším vhodným řešením je rovněž prodej elektřiny za spotové ceny. Jenže ty v posledních měsících výrazně klesly, protože když slunce svítí hodně, je spotřeba ze sítě nízká, a elektřina tudíž levná, takže se nevyplatí přebytky prodávat. Proto se objevují další příhodnější alternativy. „Například automatizované řízení umožňuje vhodně optimalizovat využití elektrické energie. Lze si v něm definovat různé scénáře podle konkrétního využití elektřiny v domácnosti. Například se nastaví, že jakmile nabití baterie dosáhne určité hranice, zapne se automaticky bojler a vyráběná energie putuje do něj a ohřeje vodu na maximální možnou teplotu,“ říká Michal Kulig. Jakmile je toto splněno, začne se ohřívat voda v bazénu, nabíjet elektromobil atd.

Možností a nastavení různých scénářů je nepočítaně. Je-li energie stále více, než je zapotřebí, lze využívat službu virtuální baterie. „Tuto možnost nabízíme v podobě produktu Yello Férová baterie. Do ní si provozovatelé FVE ukládají elektrické přebytky, které si potom mohou vybrat, když zrovna slunce nesvítí. Typicky v zimním období,“ komentuje Michal Kulig.

Chytré rozhodování bude stále výhodnější

Automatizované řízení využití elektřiny v domech i bytech už je skutečností a funguje. Objevují se však stále nové možnosti. První kroky už v loňském roce například udělalo i spuštění komunitní sdílené elektřiny. Principem sdílení je, že buď elektřinu, kterou výrobce sám vyrobí, ale v místě výroby nespotřebuje, efektivně využije v jiném místě, nebo ji poskytne rodině nebo sousedovi, případně komukoli, s kým se domluví.

Dalším evolučním vývojovým stupněm, jak naložit s přebytky, je chytré řízení, které by toky elektřiny posílalo i mimo domov a rozhodovalo samo. Tedy tak, aby řídilo nabíjení a vybíjení baterie, aby se vyrovnávaly výkyvy v dodávce elektřiny ze sítě atd. Tomuto způsobu se věští skvělá budoucnost, protože přispívá ke stabilizaci elektrické sítě a snižuje riziko blackoutů (tedy výpadků elektrické sítě).

„Chytré řízení využívá pokročilé algoritmy a senzory k optimalizaci energetických toků. Systém neustále monitoruje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů, spotřebu energie a stav nabití baterií,“ zmiňuje Michal Kulig. Na základě těchto údajů pak automaticky rozhoduje o tom, jak bude energie využívána, ukládána nebo prodávána, respektive dodávána do elektrické rozvodné sítě.

Budoucnost energetiky je jasná

Fotovoltaika s bateriemi a chytrým řízením představuje významný krok směrem k decentralizované a udržitelné energetice. Díky neustálému vývoji technologií se budou tyto systémy stávat stále dostupnějšími a efektivnějšími.

I když solární boom vloni zpomalil, pořád mnoho domů zůstává bez vlastní elektrárny a to je škoda. Pro její instalaci hovoří nejen výrazný pokles ceny oproti předchozím rokům, ale i to, že díky vlastní výrobě elektřiny a jejímu ukládání do baterií lze výrazně snížit náklady na elektřinu. A navíc to, že s baterií mají k dispozici záložní zdroj energie pro důležité spotřebiče.

Investice do fotovoltaické elektrárny je dlouhodobě výhodná jak z finančního, tak z ekologického hlediska. „Spojením s bateriemi a chytrým řízením lze získat maximální možnou flexibilitu. Pokud někdo zvažuje pořízení FVE, měl by se poradit s odborníky, kteří pomohou vybrat optimální řešení pro každý dům. Nebo se obraťte na nás a my vám vše dodáme na klíč,“ zakončuje Michal Kulig.