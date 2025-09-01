SUNWORK roste i přes klesající trh fotovoltaiky
Firma SUWNORK je jedničkou na trhu ve fotovoltaikách ve Středočeském kraji dle hodnocení zákazníků. Jak je možné, že na klesajícím fotovoltaickém trhu stále roste?
Fotovoltaický trh v České republice zažívá období výrazných změn. Po letech 2022–2023, kdy poptávka dosahovala historických maxim a do oboru vstupovalo množství nových společností, nastává fáze zpomalení a konsolidace. Podle dostupných údajů objem instalací sice stále převyšuje období před rokem 2021, nicméně oproti vrcholným letům jde o přibližně 30% pokles. Mnoho firem, které vsadily na rychlý růst a expanzivní politiku, nedokázalo tuto změnu ustát a dnes se potýkají s insolvenčními řízeními nebo končí svou činnost.
Jednou z firem, která naopak svou pozici posiluje, je SUNWORK, s.r.o. Podle hodnocení zákazníků je to nejlepší firma na fotovoltaickém trhu ve Středočeském kraji a dokazuje, že i v časech zpomalení lze dosahovat stabilního růstu. Okolní společnosti se často ptají, jak je možné, že SUNWORK navzdory situaci stále expanduje. „Nejde o žádný zázrak ani tajemství, ale o dlouhodobě konzistentní strategii založenou na opatrném růstu a zdravém finančním řízení,“ uvádí její majitel Ing. Tomáš Hollmann.
Strategie opatrného růstu
Zakladatel společnosti uvádí, že od počátku věděl, že dynamika trhu není nekonečná. Rozhodl se proto budovat firmu postupně, bez rizikových úvěrů a přehnaných investic. SUNWORK se vyhýbal honosným kancelářím či předimenzovaným skladům a místo toho soustředil kapitál do kvalitních technologií, vzdělávání pracovníků a vytváření rezerv.
Krize posledních měsíců postihla zejména podniky, které vsadily na rychlou expanzi, nabraly vysoké fixní náklady a spoléhaly na neomezený zájem zákazníků. Takový přístup byl neudržitelný – „díra“ na trhu se zaplnila a nastal návrat k racionálnímu tempu růstu. SUNWORK se na tuto situaci dokázal připravit právě díky zdrženlivému a realistickému přístupu.
Důvody krachů konkurence
Hlavní příčiny problémů mnoha firem lze shrnout do několika bodů:
- přesycení trhu po boomu v letech 2022–2023,
- nedostatečné cash flow a špatná finanční disciplína,
- pokles cen technologií, který snížil marže,
- vysoké provozní náklady spojené s rozsáhlými sklady a kancelářemi, často s dlouhou výpovědní lhůtou.
Tyto faktory vedly k situaci, kdy část trhu dnes prochází konsolidací – menší nebo zadlužené společnosti se spojují, prodávají nebo opouštějí obor.
SUNWORK jako jistota pro zákazníky
Zákazníci dnes vybírají dodavatele pečlivěji než kdykoli dříve: sledují reference, vyhodnocují zkušenosti a posuzují finanční zdraví firem. SUNWORK staví svou pověst právě na těchto hodnotách a díky tomu je vnímán jako jistá volba pro domácnosti i firmy, ale i veřejný sektor.
Dalším důležitým faktorem úspěchu je schopnost držet krok s technologickým vývojem. „Patří mezi první, kdo zavádí novinky na trh, a zákazníkům vysvětluje přínosy moderních řešení. Nejde jí přitom o to být nejlevnější – naopak, SUNWORK si stojí za cenou, která odráží kvalitu, servis a dlouhodobou udržitelnost instalací,“ doplňuje jednatel společnosti.
Perspektiva do budoucna
Fotovoltaický trh dnes prochází tvrdou selekcí. Firmy, které vyrostly na krátkodobé euforii, dnes často figurují v insolvenčních rejstřících. SUNWORK naopak roste pomalu, ale stabilně. Tento přístup přináší nejen ekonomickou jistotu, ale i důvěru zákazníků, kteří stále častěji oceňují spolehlivost a kvalitu před nejnižší cenou.
Na trhu, kde se mnozí snaží pouze přežít, SUNWORK dokazuje, že dlouhodobá strategie, investice do lidí a technologií a pečlivě budovaná reputace mohou přinést růst i v náročném období. Firma tak potvrzuje, že fotovoltaika zůstává perspektivním oborem – avšak pouze pro ty, kdo k němu přistupují s rozvahou a odborností.
„Nespoléháme na krátkodobou euforii, ale na udržitelnost a kvalitu a dlouhodobý servis zákazníků. Chceme být firmou, na kterou si lidé vzpomenou, když hledají poctivé řešení pro svou střechu. SUNWORK bude vždy synonymem pro férovost, kvalitu a spokojeného zákazníka,“ uzavírá za společnost majitel a jednatel Ing. Tomáš Hollmann.