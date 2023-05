TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Asociace radí: jak vybrat kvalitní instalační firmu pro dodávku domácí fotovoltaiky

Skoro denně se v médiích objevují články o nekalých praktikách některých solárních firem, o krachujících společnostech a problémech, které to způsobuje domácnostem. Znepokojení zájemci o střešní fotovoltaiku se ptají, jak rozpoznat solidní instalační firmu. Solární asociace už loni zavedla systém, který jim pomůže vybrat si spolehlivého dodavatele.

Přestože ceny energií na trhu klesají, stále platí, že vlastní solární elektrárna domácnosti zajistí nejen částečnou energetickou soběstačnost, ale i ochranu proti budoucím výkyvům cen elektřiny. Zájemci by se neměli nechat odradit zprávami o krachu některých dodavatelských firem, protože těch spolehlivých je na trhu dostatek. Většina z nich staví včas a kvalitně, přesto se vyplatí výběru toho správného dodavatele věnovat trochu času.

Obrovský nárůst poptávky v minulém roce přilákal do oboru nové subjekty, je dobré se tedy zajímat o jejich historii a reference. Dalším důležitým vodítkem je aktivní členství instalační firmy v některé z oborových organizací. Ty si totiž důvěryhodnost svých členů hlídají. „Solární asociace vypracovala osmadvacetibodové Zásady pro výstavbu FVE, které shrnují, jak by měla realizace elektrárny ze strany dodavatele vypadat – od zaslání nabídky přes vyřízení dotace až po včasné předání a zajištění servisu. V seznamu na našem webu jsou označeny instalační firmy, které se k dodržování tohoto etalonu kvality zavázaly. Výběr jedné z nich by měl investorovi výrazně zvýšit šanci, že dodání fotovoltaického systému proběhne zcela bez problémů,“ vysvětluje ředitel Solární asociace Jan Krčmář, jakým způsobem se snaží přimět své členy k nadstandardnímu chování.

Oborové asociace navíc pro své členy z řad instalačních firem pořádají semináře a školení ohledně bezpečnosti, připojování, nových technologií nebo dotací. Zapojení do pracovních skupin, v rámci nichž členové společně řeší aktuální problémy nebo se třeba připravují na změny legislativy, garantuje, že dodavatel je vždy v obraze. Dotaz na členství oslovené firmy v některé z asociací je tedy vždy na místě, odpověď najdou zájemci na jejich webových stránkách.

„Lidé by se měli mít na pozoru i v případě křiklavých reklam na internetu, nabídky velkých slev, časově omezených akcí nebo losování o ceny. Propracovaný marketing totiž není vždy zárukou kvalitní realizace. Za firmu by měly mluvit vždy především její reference a reputace,“ přidává další tip na správnou volbu dodavatele Jan Krčmář a shrnuje: „Přestože byly v poslední době medializovány případy několika společností, které se dostaly do problémů, je celý sektor zdravý a čekací doby se zkracují. Ti, kteří si i přes delší dobu návratnosti pořídili solární elektrárnu už před dvěma roky, mohli loni spát v klidu. Stále platí, že kdo má na domě vhodnou střechu, neměl by s instalací fotovoltaických panelů váhat a zajistit si tak ještě letos spolehlivý zdroj energie na dalších dvacet třicet let.“