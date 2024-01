TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / FV panely TOPCon – Nová éra efektivity solárních panelů

FV panely TOPCon – Nová éra efektivity solárních panelů

Solární energetika se stále vyvíjí a s příchodem technologie N-type TOPCon se otevírá nová kapitola v efektivitě a výkonu fotovoltaických panelů. Nedílnou součástí tohoto vývoje jsou výrobci solárních panelů jako NORD a Suntech, přinášející inovace, které mění pravidla hry.





Co je to N-type TOPCon?

N-type TOPCon neboli Tunnel Oxide Passivated Contacts je technologie, která používá tenkou vrstvu oxidu k pasivaci povrchů solárních článků. Tato vrstva snižuje rekombinaci nosičů náboje, a tím zvyšuje celkovou účinnost přeměny sluneční energie na elektrickou oproti starším panelům s technologií PERC. Díky využití křemíku typu N (TOPCon) nabízí tyto články řadu výhod, včetně nižší citlivosti k degradaci způsobené světlem a lepších teplotních koeficientů, což přispívá k vyššímu výkonu a delší životnosti.

Přínosy a aplikace

Technologie N-type TOPCon je především známá svou schopností dosahovat vyšší účinnosti než starší PERC články. To znamená, že solární panely s touto technologií mohou generovat více energie z každého čtverečního metru, což je zvláště výhodné pro instalace s omezeným prostorem. Náklady na výrobu článků N-type TOPCon jsou přibližně stejné jako u předešlé generace z důvodu velmi podobného výrobního procesu, a tedy výrobci článků nemusí výrazně investovat do nového výrobního procesu. Inovované články zastiňují starší PERC články ve všech zásadních ohledech počínaje zvýšenou účinností, která dosahuje až 25 %, dále sníženou degradací výkonu v průběhu životnosti panelu, nižším teplotním koeficientem a zvýšeným výkonem při nízkém osvitu. V neposlední řadě je také vhodnější pro bifaciální panely, protože článek je schopen zpracovat o 15 % více odrazového světla, a proto jsou panely využívající tuto technologii vhodné nejen pro pozemní konstrukce, ale i pro další instalace, kde bifaciální panely mají využití.

Nový standard pro rok 2024

S rostoucím tlakem na snižování emisí a přechod na obnovitelné zdroje energie je jasné, že fotovoltaické technologie budou hrát klíčovou roli. Již nyní je jisté, že FV panely s technologií N-type TOPCon se stanou novým standardem nejen pro rok 2024.

Nyní můžeme sledovat na trhu velice nízké ceny FV panelů, ale většinou se jedná právě o FV panely se starší technologií PERC, a tedy se jedná čistě o vyprázdnění skladů pro panely s technologií TOPCon, která postupně nahrazuje jednotlivé výrobní linky.

Vyšší účinnost, delší životnost, více výkonu na menší ploše, TOPCon je o krok dál před staršími PERC panely.





V naší nabídce GBC Solino si již dnes můžete vybrat panely s technologií TOPCon. Například od známého leadera Suntech lze aplikovat pro rodinné domy FV panel STP 435S-C54/Nshmtb+ v bifaciálním provedení (sklo-sklo) a s transparentní fólií. Tento FV panel dosahuje stejně nízké hmotnosti jako standardní panel, a to při identických mechanických vlastnostech s produktovou zárukou 25 let. Ve vyšším výkonu pro projektové aplikace lze použít panel STP 570-580-C72/Nsh+, který je taktéž v bifaciálním provedení (sklo-sklo) s produktovou zárukou 15 let.





Velice zajímavé a moderní řešení doporučujeme od výrobce NORD HTechnology, od kterého nabízíme FV panel NORD EcoSeries DAS-DH108ND-450 SEE-THROUGH. Jedná se o residenční FV panel se známým výkonem 450 Wp, v bifaciálním provedení (sklo-sklo) s inovativní technologií TOPCon, včetně designových prvků jako černý rám a vlastnost See-Through, která skrze transparentní fólii nabízí průsvit přirozeného světla, a tak FV panel zcela nezastíní svým rozměrem aplikaci například na terase či parkovacím stání, a navíc v provedení sklo-sklo disponuje vyšší odolností oproti konvenčním panelům s fólií. Tento panel dodáváme s 25letou zárukou na produkt.

FV panel NORD EcoSeries je dalším z řady produktů značky NORD HTechnology, která nabízí komplexní řešení systému s předností EcoModu, chytrého řízení EcoControl a vzájemné komunikace mezi fotovoltaickými panely, hybridními střídači, bateriemi, wallboxy, ale také bojlery či tepelnými čerpadly.