Proměňte dům v energetickou pevnost Propojte fotovoltaiku, vytápění a ohřev TV do jednoho uceleného systému. Ušetříte tisíce

Spojení fotovoltaiky, tepelného čerpadla, rekuperace, a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) – tedy cesta k vytvoření moderního inteligentního rodinného domu, přináší zásadní výhody, díky nimž proměníte svůj dům v energetickou pevnost, ale u vzájemně oddělených technologií jen těžko dosahují. Trendem dnešní doby je proto úsilí o vytvoření jednotného komplexního systému s jednotným řízením. Podívejme se společně na výhody takového komplexního systému, ale zároveň i na výzvy, které s sebou vzájemné propojení jednotlivých zařízení přináší.

Jaké jsou 4 hlavní výhody jednotného komplexního systému?

Mezi ty nejzásadnější patří:

Snížení nákladů na nákup elektrické energie ze sítě díky využití kombinace obnovitelných zdrojů, efektivního vytápění, a především optimalizaci spotřeby domácnosti.

díky využití kombinace obnovitelných zdrojů, efektivního vytápění, a především optimalizaci spotřeby domácnosti. Inteligentní řízení a automatizace : Chytré domácnosti s integrovanými systémy umožňují automatické řízení vytápění, ohřevu TUV, rekuperace a dalších spotřebičů podle aktuálních potřeb. To zvyšuje komfort uživatelů, protože se systémy přizpůsobí jejich preferencím, ale rovněž to snižuje spotřebu energie.

: Chytré domácnosti s integrovanými systémy umožňují automatické řízení vytápění, ohřevu TUV, rekuperace a dalších spotřebičů podle aktuálních potřeb. To zvyšuje komfort uživatelů, protože se systémy přizpůsobí jejich preferencím, ale rovněž to snižuje spotřebu energie. Zvýšení energetické soběstačnosti a nezávislosti díky vlastní výrobě energie ze slunce a následnému využití přebytků energie pro chod tepelného čerpadla anebo její uložení do baterií pro pozdější použití večer pro osvětlení a chod domácnosti.

díky vlastní výrobě energie ze slunce a následnému využití přebytků energie pro chod tepelného čerpadla anebo její pro pozdější použití večer pro osvětlení a chod domácnosti. Zjednodušená servisní správa a podpora – jednotné řízení zjednodušuje správu a monitoring, a servisní podpoře umožňuje vzdáleně kontrolovat a diagnostikovat celý systém a poskytnout případnou rychlou pomoc, což snižuje náklady na provoz.

Spojení fotovoltaiky, tepelného čerpadla, rekuperace, vytápění a ohřevu TUV do jednoho komplexního systému, má nesporně řadu výhod, ale přináší sebou i výzvy.

Jaké jsou hlavní výzvy uspořádání různých technologií do jednoho komplexního systému?

Nejčastější výzvy:

Fotovoltaické panely vyrábějí energii hlavně přes den, kdy spotřeba většiny domácnosti není vysoká, ta roste až večer. Jak efektivně využit nadvýrobu energie z fotovoltaiky a správně řídit její rozdělení mezi tepelné čerpadlo, akumulační systémy a další spotřebiče domácnosti? Akumulace energie: Jak skladovat přebytečnou energii vyrobenou během dne a využívat ji až v době, kdy je slunce nesvítí, například když je pod mrakem nebo v noci, kdy fotovoltaické panely nevyrábí? Nedostatečné nebo drahé akumulační kapacity jsou častým problémem. Integrace a kompatibilita systémů: Technologie od různých výrobců není snadné propojit tak, aby spolu vhodně komunikovaly, a nenastávaly problémy s kompatibilitou, předáváním dat anebo vzdálenou podporou. Současně instalování více nesourodých technologií, kde má každá technologie svůj vlastní systém (ne jeden centrální, který propojuje všechny technologie) má za následek nižší efektivitu systému a špatné využití přebytků vyrobené energie.

Jak propojit jednotlivé technologie, zajistit bezproblémový chod, snížit provozní náklady domácnosti, a přitom maximalizovat návratnost své investice?

Představujeme vám revoluční řešení NORD HTechnology, kladoucí důraz na maximální využití vlastní energie, soběstačnost a bezkonkurenční úspory. Toto komplexní řešení nabízí nové možnosti v oblasti využívání solární energie v domácnostech, protože přináší rovnováhu mezi výrobou sluneční energie a jejím využitím.

Řešení NORD HTechnology se skládá z fotovoltaického systému (solární panely, hybridní střídač, baterie pro akumulaci energie, a nabíjecí stanice pro elektromobily), který je však od počátku naprojektován pro integraci technologií sloužících k ohřevu TUV, vytápění, rekuperaci i dalších.

Všechny jednotlivé technologie jsou propojeny a efektivně řízeny přes centrální řídící mozek celého systému – zařízení EcoControl, které umožňuje snadno a přehledně monitorovat, nastavovat a ovládat všechna zařízení chytré zelené domácnosti a nabízí přehledné ovládání a monitorování fotovoltaického systému i navazujících zařízení.

Díky tomu nám za využití fotovoltaického systému, navazující zařízení nejen efektivně připravují TUV, regulují teplotu v domě, ale také optimalizují spotřebu energie. Vše je aktivně přizpůsobováno měnícím se podmínkám vnitřního i vnějšího prostředí na základě teploty, časových harmonogramů, stanovených priorit a velikosti přebytku energie z fotovoltaiky.

Tento přístup zjednodušuje servisní správu, která může na dálku monitorovat, a v případě poruchy také celý systém diagnostikovat, a velmi rychle a účinně zasáhnout. To vše vede k výraznému snížení celkových provozních nákladů. A zároveň to přináší násobně rychlejší návratnost celkové investice do pořízení takového systému.

