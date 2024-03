TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Představujeme Vám NORD: Unikátní a zcela inovativní spojení fotovoltaiky, vytápění a ohřevu TV

Představujeme Vám NORD: Unikátní a zcela inovativní spojení fotovoltaiky, vytápění a ohřevu TV

Chcete mít jednotný kompatibilní systém od jednoho výrobce spojující všechny prvky a tím i pod jednotnou správou? Čtěte dále a dozvíte se více o unikátnosti systému NORD pro ty, kteří chtějí dosahovat maximálních úspor využitím vlastní vyrobené energie.

Společnost NORD HT AS představuje komplexní řešení pro koncept ekologické budovy, které vychází ze základních požadavků na fotovoltaický systém, ohřev TUV a vytápění. Mezi základní požadavky při vývoji systému byl kladen důraz na maximalizaci využití vlastní vyrobené energie ze slunce, soběstačnost, bezkonkurenční ekonomické úspory a v neposlední řadě ochranu životního prostředí.

Firemní moto „We have the solution“ platí dvojnásob u variability systému. Revoluční řešení lze nakonfigurovat „na klíč“ do nejmenších bytových jednotek, rodinných domů nebo pro celé bytové domy. Nejkomplexnější sestava nabízí vlastní kompletní fotovoltaický systém NORD (panely, hybridní střídač, baterie), monoblokové tepelné čerpadlo vzduch-voda, nabíječku EV a inteligenční řídící systém pro správu a monitoring.

Představme si komplexní systém NORD z pohledu jednotlivých produktů…

NORD EcoSeries

Prvním krokem k soběstačnosti a ekonomickým úsporám je fotovoltaický systém.

NORD nabízí špičkový hybridní systém vycházející z nejnovějších trendů, dlouholetých zkušeností a mnoha instalovaných systémů napříč Evropou.

Základem jsou vhodně zvolené fotovoltaické panely. EcoSeries jednoduše nabízí to nejlepší ze současné technologie panelů – jak na poli účinnosti, ideálně zvoleného výkonu, produktové záruky 25 let, tak z hlediska designu.

Panely jsou v celočerné variantě s použitím dvojitého skla (technologie SEE-THROUGH), což přináší vyšší životnost a možnost sběru odražených slunečních paprsků ze zadní strany panelu, a tím ještě zvýšit účinnost.

NORD EcoMaster

Tím nejdůležitějším prvkem fotovoltaického systému je bezpochyby střídač.

NORD EcoMaster představuje spolehlivé řešení pro efektivní rozdělení energie do domácnosti a bateriového úložiště, tak aby maximalizoval užitek z vlastní vyrobené energie a použil ji přesně tam, kde je aktuálně potřeba.

Spolehnout se můžete na velmi rychlou zálohu v případě výpadku sítě (<10 ms), až 150% navýšení výkonu na jednotlivých fázích, kde je energie aktuálně spotřebovávána, variabilitu ve výkonech 5–15 kW a standardní produktovou záruku 10 let.

NORD EcoStorage

Pro maximálně bezpečné a efektivní ukládání vyrobené energie NORD nabízí poslední generaci LiFePo baterií EcoStorage v různých kapacitách od 5 kWh až do 46 kWh.

Baterie je vyvinuta tak, aby splňovala nejvyšší bezpečnostní požadavky a dosahovala bezchybného spojení s NORD EcoMaster. Jedná se o designový prvek ve kvalitním kovovém šasi, umístitelný jak na podlahu, tak na zeď. Samozřejmostí je jednoduchá a rychlá instalace.

Dlouhá životnost je stejně jako u střídače garantována 10letou zárukou a provozem až 6 000 cyklů.

NORD EcoCharge

Pokud vlastníte, nebo si teprve plánujete pořídit elektromobil, je nabíjení elektromobilu jednou z nejvhodnějších variant pro ukládání přebytků z fotovoltaiky.

NORD nabízí inteligentní nabíječku elektromobilů EcoCharge, vyvinutou dle nejvyšších standardů tak, aby doplňovala komplexní systém NORD o ekologické nabíjení EV.

Uživateli nabízí několik nabíjecích módů dle aktuální priority nabíjení: dle rychlosti nabíjení, úrovně použití fotovoltaické energie (až po nabíjení pouze ze slunce), nebo můžete nabíjení naplánoval dle požadovaného času. Funkce jako časově plánované nabíjení (levný tarif), RFID identifikace nebo integrovaný kabel typu 2 jsou samozřejmostí.

NORD EcoHeat

Nejdůležitější integrovanou částí systémů NORD je bezpochyby tepelné čerpadlo EcoHeat.

Využitím unikátní úsporné funkce EcoMode je maximalizováno využití přebytků z fotovoltaiky, a je tedy možné dosáhnout výrazných úspor při vytápění, které bývá tím největším konzumentem energie v domácnosti. Tuto funkci nabízí pouze systém NORD, kde jsou všechny komponenty od jednoho výrobce, pod jednotnou správou.

Jedná se o monoblokové provedení pro jednoduchou instalaci (bez vnitřní jednotky) s vysokou účinností (kategorie A+++), nízkou spotřebou a nízkou hlučností (při maximálním výkonu není hlučnější než např. běžná konverzace v kanceláři).

Pomocí inteligentních čidel, termostatů a modulu EcoFloor lze nastavit automatické řízení teploty dle jednotlivých místností pro maximální komfort. Provoz je bezpečně zajištěn v širokém rozsahu venkovních teplot, zejména při velmi nízkých teplotách oceníte funkci inteligentního odmrazování během 3–5 minut. Během letních měsíců lze také využívat funkci chlazení.

NORD EcoBoiler

Druhým největším konzumentem energie v domácnosti bývá zpravidla ohřev TUV.

I proto byl v NORD systému tomuto speciálnímu segmentu věnována zvláštní pozornost a vznikl unikátní EcoBoiler pro majitele fotovoltaik.

Patentovaný design bojleru je tvořen třemi zónami v zásobníku vody, které jsou pomocí inteligentního řízení a díky speciální konstrukci patentovaného topného tělesa postupně zahřívány v jednotlivých vrstvách shora dolů tak, aby byla vždy jedna část připravena po 24 hodin denně.

Další zóny jsou nastaveny na pevnou teplotu a jsou spínané dle přebytků z fotovoltaiky, případně časového spínače pro využití levnějšího tarifu. Lze dosáhnout až 70% úspory při kombinaci s fotovoltaickým systémem oproti konvenčnímu bojleru.

EcoBoiler je v nabídce ve dvou variantách: EcoBoiler Basic a EcoBoiler Premium. Základní verze je standardní řešení na zeď s kapacitou 152 litrů a prémiová verze jako designový prvek zapuštěný do zdi, která nabízí minimalistický vzhled, tak abyste o zařízení vůbec nevěděli.

NORD EcoControl

Poslední součástí konceptu NORD je „mozek“ celého systému – EcoControl.

Aby veškeré komponenty od fotovoltaiky, vytápění a až po ohřev TUV přinášely maximální užitek a celý systém využil svůj potenciál, je nutné vhodně řídit a rozdělovat vyrobenou energii.

EcoControl je souhrn zařízení, která dokáží komunikovat se všemi prvky systému a přizpůsobovat se různým scénářům a nastavením v reálném čase. Jeho součástí je dotykový panel, chytré termostaty, elektroměry a komunikační moduly.

Monitoring a správa probíhá přes webové rozhraní EcoCloud, s bezpečným uložením na serverech Amazonu. Vše je tak možné spravovat a monitorovat na přehledném dotykovém displeji, ovládání je intuitivní a jednoduché. EcoControl je možné plně přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele.

Na trhu najdete nepřeberné množství jak fotovoltaických systémů, tak tepelné techniky…

Systém NORD však vyniká spojením těchto světů dohromady, a to zejména z těchto důvodů:

Jednotný systém

Společnost NORD jako jediná nabízí komplexní systém všech zmíněných komponent pod jednou značkou, v jednom ekosystému.

V praxi to znamená dokonalé sladění vlastní výroby energie ze slunce s ukládáním do baterií a spotřebou energie v jednotlivých spotřebičích: tepelné čerpadlo, bojler, nabíjení elektromobilu a další spotřebiče v domácnosti.

Mimo perfektní kompatibilitu tato unikátnost zjednodušuje správu a monitoring celého systému a zároveň minimalizuje servisní náklady, např. pomocí vzdálené diagnostiky a jednotného supportu.

EcoMode

Jedna z nejzásadnějších funkcionalit řídícího systému EcoControl, která řeší maximalizaci využití vlastní vyrobené energie.

EcoMode optimalizuje rozdělení „přebytků“ z fotovoltaiky tak, aby žádná vyrobená energie nepřišla nazmar a byla využita přesně tam, kde je nejvíce potřeba. Řízení podporuje rozdělení spotřeby v domácnosti na základě priorit pro jednotlivé spotřebiče nebo časového harmonogramu.

EcoCloud

Další funkcionalitou unikátního řídícího systému je jednotný EcoCloud se zázemím na serverech Amazonu, zajištující maximální stabilitu a bezpečnost. Koncový uživatel zde nalezne detailní monitoring kompletního systému a intuitivní správu jednotlivých nastavení.

Jednotný ekosystém ocení také instalatér/servisní technik, vzhledem k možnosti vzdálené diagnostiky všech komponent. Přínosem je tak efektivní a rychlé řešení případných servisních zásahů při minimálních nákladech.

Patentovaná příprava TUV

Součástí systému NORD je unikátní řešení ohřevu TUV pomocí bojleru s patentovaným topným tělesem pro maximální využití fotovoltaické energie.

Technologie založená na tří-zónovém ohřevu vody pomocí nízko-výkonových topných těles dokáže EcoBoiler zpracovat maximum zelené energie a je jednoznačnou volbou pro toho, kdo chce opravdu šetřit náklady na ohřev TUV.

Inteligentní systém vytápění

Technologie prvotřídního monoblokového tepelného čerpadla Vám přinese řízený teplotní komfort v jednotlivých místnostech a výraznou úsporu nákladů využitím integrace do jednotného systému NORD s inteligentním řízením (EcoControl) a využitím vlastní vyrobené energie (EcoMode).

Špičkový fotovoltaický systém

Výroba vlastní energii s maximální efektivitou.

Fotovoltaický systém NORD nabízí technologii na základě nejnovějších trendů ve fotovoltaice a zároveň splňuje i nejnáročnější požadavky uživatelů, instalatérů a investorů na funkčnost, spolehlivost, efektivitu, design a rychlou návratnost systému.

Zárukou kvality jsou léta vývoje a zkušenost z tisíců instalací a zpětné vazby od spokojených uživatelů.

Společnost NORD HT AS Hlavní vizí společnosti NORD HT AS je propojit odvětví obnovitelných zdrojů, vytápění domácností, ohřevu teplé užitkové vody a elektromobility pro obytné a malé průmyslové aplikace. Inteligentní provedení umožňuje maximální využití dostupné zelené energie, a díky tomu dochází k maximalizaci úspor a zkrácení návratnosti investice. První projekty společnosti byly zahájeny již v roce 2014 s finanční podporou z norských fondů. Společnost NORD HT AS se zapojila do mezinárodního klastru pro přenos know-how a další vývoj svých produktů NORDIC EDGE v rámci evropských výzkumných institucí a globálních technologických společností. Společnost NORD HT AS zvolila jako svého oficiální importéra společnost GBC Solino s.r.o., která má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti fotovoltaiky, disponuje logistickým centrem v ČR a technickým oddělením pro zajištění servisu a technického supportu v rámci střední Evropy.