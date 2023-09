TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Neuvěřitelné panely Suntech, analýza po 17 letech

Neuvěřitelné panely Suntech, analýza po 17 letech

S aktuálním solárním boomem na trhu vzniká obrovské množství nových výrobců solárních panelů. Výrobci se předhánějí na poli stále se zvyšující účinnosti, živostnosti, záruky a garantovaného výkonu po letech provozu.





Jedna věc je dosáhnutí těchto parametrů v laboratorních podmínkách, druhá věc jsou ovšem reálně ověřená data z instalovaných elektráren.

Pro reálnou a správnou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny je základem zvolit takové komponenty, které zmíněné parametry dosahují po celou živostnost zvoleného produktu, nebo je v lepším případě i převyšují.

Při volbě nekvalitního výrobku se jevy degradace modulů mohou objevit již za 5–10 let. Mezi takové jevy patří například zežloutnutí EVA fólie, nebo delaminace, které negativně ovlivní funkčnost modulu. To však PV modulum Suntech nehrozí.

Odborná analýza zveřejněná v americkém Applied energy

(zde >>)

Univerzita v Krakowě, pod vedením Piotra Olczaka, vypracovala analýzu na základě analýzy dat mezi lety 2004–2021. Testování proběhlo na dvou střešních elektrárnách instalovaných v Německu v roce 2003 o výkonech 37.8 kWp a 18.48 kWp.

Výsledky této 17leté analýzy přinesly naprosto výjimečné výsledky ve stálosti reálného výkonu obou elektráren, které výrazně předčily deklarované minimální hodnoty výrobce.





Dosažení takového výsledku pouze potvrzuje trvanlivost a konzistentní kvalitu panelů SUNTECH, kdy i po 17 letech v provozu za jakýkoliv podmínek či nepřiznivých vlivů počasí, stále FV panely SUNTECH dosahují účinnosti 98.1 % v první elektrárně a 97.1 % u elektrárny druhé, oproti účinnosti z prvního roku jejich instalace. PV panely SUNTECH tak nastavují nový standard konkurenčním produktům v působivé stálosti výkonu elektrárny po téměř dvacetiletém provozu.

Analýza univerzity v Krakowě dokazuje, že investice do fotovoltaických panelů Suntech je nejen rozumná volba, ale především dlouhodobá investice s bezkonkurenční návratností.

Vsaďte na SUNTECH





Společnost Suntech je dlouhodobě ověřený výrobce solárních panelů s plánovanou produkcí 20 GW+ pro rok 2024. Patří mezi přední výrobce TIER 1 fotovoltaických panelů a díky neustálým inovacím určuje směr v dané technologii. Moduly Suntech jsou kryty německou pojišťovnou Munich RE. V roce 2022, SUNTECH také obdržel prestižní ocenění TOP Performer v žebříčku spolehlivosti PV modulů (PVEL).

Běžně jsou dostupné PV moduly Suntech o výkonech od 400–550 Wp. Nově také naleznete i moduly využívající inovované články N-TOPCon dosahující účinnosti až 22 %, nulovou LID degradací, vyšší výkoností při nižším osvitu a zvýšenou odolností v náročných povětrnostních podmínkách.

Společnost Suntech však inovuje ještě dál. Mezi další inovace patří vysoce výkonné bifaciální moduly glass-glass (oboustranný, 2 vrstvy skla), kde tloušťka jedné vrstvy je pouze 1,6 mm a panel tak dosahuje hmotnosti jako standardní panel s 1 sklem a fólií, což ocení nejen instalatéři s ohledem na manipulaci, ale také investor vyžadující minimální zatížení střechy nebo konstrukce.





513kW FVE Suntech stále v provozu

„V roce 2008 jsme v italským Turíně spustili novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 513kW. V té době velký projekt, kdy jsme vsadili na FV POLY moduly Suntech STP230–60/Wd. S postupem času to byla určitě správná volba! Dnes je to již 15 let od spuštění a elektrárna stále generuje obdivuhodný výkon téměř s takovou účinností, jako na svém počátku.“

Alberto Gaioni | PV power plant designer

Další FVE s PV moduly Suntech stále v provozu



Česko, Olomouc

70kW, 2008 70kW, 2008

Slovensko, Rimavská Sobota

1MW, 2011 1MW, 2011

Česko, Klášterec nad Ohří

130kW, 2009 130kW, 2009

Česko, Žatec

1.3MW, 2009 1.3MW, 2009



Výzkum a vývoj SUNTECH

Společnost Suntech se vždy věnuje zdokonalování výrobních technologií a technologií výzkumu a vývoje, aby zajistila co nejspolehlivější a nejvyšší kvalitu, k tomu využívá:

Technologický výzkumný institut

Společnost Suntech si cení technologických inovací, neustále investuje do výzkumu a vývoje a vlastní více než 600 autorizovaných patentů.

Produktová kontrola a testovací centrum

Suntech vlastní národní testovací centrum pro fotovoltaické produkty certifikované CNAS a je vybavena více než 100 moderními testovacími stroji, které jsou špičkou ve fotovoltaickém průmyslu.

Certifikace třetích stran

Společnost Suntech je plně certifikována profesionálními zkušebními organizacemi třetích stran.





SUNTECH – Jak probíhá výroba moderní TOPCON technologie

