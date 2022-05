TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Jak začít využívat solární energii

Na jeden čtvereční metr povrchu České republiky dopadá za slunečného dne přibližně jeden kilowatt energie. Tak proč alespoň část z tohoto darovaného množství nějak neupotřebit pro svou domácnost? Využívání energie ze slunce je poměrně jednoduché a přínosné. Inspirovat se můžeme u mnoha úspěšných projektů v soutěži E.ON Energy Globe.

Co mají společného energeticky úsporná mateřská školka v Sedlejově a slaměný dům v Dobřejově? Kromě úspěchu v minulých ročnících soutěže E.ON Energy Globe jsou to také energetické úspory a využívání energie ze slunce.

Slunce svítí zadarmo a každá kilowatthodina vyrobená v solární elektrárně znamená, že ji nebylo nutné vyrobit za použití fosilních paliv. Také proto nejspíš v blízké budoucnosti najdeme malou solární elektrárnu na každém rodinném i bytovém domě.

Už nyní se instalace malé solární elektrárny většině domácností vyplatí a dá se očekávat, že s rostoucí cenou energií a klesajícími náklady na solární technologie se jejich ekonomická návratnost ještě více zkrátí. Jinak řečeno, solární elektrárny budou dostupnější a levnější.

Domácí solární elektrárna je dobrým krokem k energetickým i finančním úsporám a zájem o využití sluneční energie v domácnostech roste. Solární elektrárnu od E.ONu používá již více než 2 000 spokojených zákazníků a loni jsme počet instalací meziročně dokonce zdvojnásobili. Abychom vyhověli všem žádostem, museli jsme dokonce nové objednávky solárních elektráren pozastavit. Domácí solární elektrárnu si ale budete moci u E.ONu objednat už během letních měsíců.



Energeticky úsporná školka v Sedlejově se v roce 2019 účastnila soutěže E.ON Energy Globe

Vlastnoruční pasivní dům ze slámy v Dobřejově se zúčastnil soutěže E.ON Energy Globe



Nejjednodušší je solární ohřev vody

Nejsnadnější cestou k využití energie ze slunce v domácnosti je solární ohřev vody. Jedná se vlastně o jednoduchou fotovoltaickou elektrárnu, přičemž všechna takto vyrobená elektřina vám ohřívá vodu. Výhodou tohoto řešení je nízká cena, protože vám stačí jen solární panely, jednoduchá řídicí elektronika a elektrický bojler. Bojler pochopitelně stále zůstává napojen na elektrickou distribuční síť, aby ohříval vodu i v době, kdy slunce nesvítí.

Podle odborníků může správně navržený solární ohřev poskytnout až 80 % roční spotřeby teplé vody v běžné domácnosti.

Domácí solární elektrárna

Elektřina, kterou vám vyrobí fotovoltaické panely, může také pohánět vaše běžné domácí spotřebiče. V takovém případě využijete domácí solární elektrárnu. Součástí běžné domácí solární elektrárny je kromě fotovoltaických panelů také střídač, který přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý – stejný, jako máme v zásuvce. Elektrický proud ze střídače pak napájí všechny vaše domácí spotřebiče.

Pojďme si shrnout, jaké základní součásti domácí solární elektrárna obsahuje:

fotovoltaické panely a kabeláž;

střídač – mění stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý (230 V), který můžeme v domácnosti lépe využít. Proud ze střidače je obvykle rozveden do zásuvek;

akumulace energie – součástí solární elektrárny je obvykle nějaká forma akumulace energie, kam se vyrobená elektřina ukládá, když ji zrovna nepotřebujete. Může to být zmíněný ohřev vody (akumulujeme energii do teplé vody) nebo baterie.

Kolik elektřiny solární elektrárna vyrobí?

Výkon solární elektrárny počítáme v jednotkách wattpeak (Wp) a kilowattpeak (kWp), které označují, kolik wattů elektřiny panel vyrobí, když na něj naplno svítí slunce. Pro odhad vyrobené elektřiny stačí vzít v úvahu, že jeden instalovaný kWp fotovoltaických panelů vám ročně vyrobí asi 1 MWh elektřiny. V teplých oblastech, jako jsou střední Čechy anebo jižní Morava, vám solární elektrárna vyrobí elektřiny dokonce o trochu víc.

Pro zajímavost, průměrný výkon solárních elektráren, které jsme v E.ONu našim zákazníkům letos instalovali, se pohybuje okolo 7 kWp. Taková solární elektrárna vám ročně vyrobí elektřinu, za kterou byste jinak museli zaplatit i desítky tisíc korun.

Nesmíme také zapomenout na to, že výroba elektřiny ze slunce velmi kolísá během roku. V zimě v domácí elektrárně vyrobíte elektřiny méně a přes léto více. Nejslabším obdobím je listopad, prosinec a část ledna, naopak během letních měsíců dokáže solární elektrárna pokrýt všechnu nebo přinejmenším většinu vaší spotřeby elektřiny.

Co když nesvítí slunce?

S energií ze slunce je jedna drobná potíž. Slunce svítí přes den, ale elektřinu obvykle nejvíc potřebujeme odpoledne nebo večer. Právě proto bývá součástí kvalitní solární elektrárny nějaká forma akumulace energie. V případě solárního ohřevu vody slouží jako akumulátor horká voda v bojleru, která se přes den ohřeje a večer ji můžete spotřebovat. Právě ohřev vody často doplňuje i běžnou domácí solární elektrárnu.

Stále častější součástí solární elektrárny je i baterie, která umožní akumulovat obvykle několik kWh elektrické energie na pozdější spotřebu. Kromě běžné baterie je možné využívat rovněž baterie virtuální. V takovém případě slouží jako „akumulátor“ celá elektrická distribuční síť. V případě přebytků se vyrobená elektřina pošle do distribuční sítě a domácnost později může poslanou elektřinu zase zdarma odebrat.

Virtuální baterii si u nás ke své solární elektrárně pořizuje více než 80 % zákazníků. Jedná se totiž o levnou službu, která ale výrazně vylepšuje ekonomiku provozu domácí solární elektrárny.

Jak na to?

Ať už plánujete solární ohřev vody, nebo i celou solární elektrárnu s akumulací energie, vždy je dobré kontaktovat kvalitní dodavatelskou firmu. Dobrý dodavatel pro vás totiž připraví řešení, které bude co nejvhodnější přesně pro vaši domácnost. Důležitá je například velikost střechy, aby na ní vešel dostatek solárních panelů, ale také třeba správný propočet vaší obvykle energetické spotřeby. Domácí solární elektrárna je totiž ekonomicky nejvýhodnější, pokud dokáže zabezpečit co největší část vaší spotřeby elektřiny. A to vše v E.ONu spočítat umíme. Ne náhodou jsme také největším evropským dodavatelem fotovoltaických elektráren.