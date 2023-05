TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fotovoltaiku plánují firmy hlavně pro pokrytí vlastní spotřeby a pro prodej přebytků

Fotovoltaiku plánují firmy hlavně pro pokrytí vlastní spotřeby a pro prodej přebytků K financování chtějí využít především vlastní zdroje, dotace a úvěr

Podle průzkumu společnosti Raiffeisen – Leasing si fotovoltaiku nově plánuje pořídit přes 40 procent firem a 27 procent z těch, které ji už mají, ji chce ještě rozšířit. Jako hlavní účel firmy uvádějí pokrytí vlastní spotřeby (77 procent), prodej přebytků do sítě (31 procent) a nabíjení elektromobilů (15 procent). Více než polovina respondentů by fotovoltaiku financovala z vlastních zdrojů v kombinaci s dotací, třetina by volila cestu úvěru s dotací, 13 procent chce využít výhradně vlastní zdroje.