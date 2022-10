TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Zelené skladování potravin: Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku

Zelené skladování potravin: Na centrálním skladu Billy začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku

Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1 084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO 2 , což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa.

Na míru šitá orientace panelů na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.

„V rámci naší strategie udržitelnosti se mimo jiné dlouhodobě soustředíme na celkové snižování energetické náročnosti našich provozů a redukci uhlíkové stopy. Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit emise CO 2 o 30 %. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité. Chceme zároveň přispívat k plnění cílů energetických úspor v rámci současné energetické krize v Česku a Evropě. Čím více elektřiny si vyrobíme sami, tím více jí zůstane pro další odběratele,“ uvádí Liam Casey, generální ředitel Billa ČR.

Billa do instalace investovala 19 milionů korun, část prostředků pochází z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nová fotovoltaika pokryje až pětinu spotřeby skladu s chladicím zařízením o výkonu 1,5 MW, který musí být nepřetržitě napájen energií. Zakázku na výstavbu elektrárny v Modleticích získalo ČEZ ESCO na základě výběrového řízení v loňském roce.

„Za poslední roky jsme pro naše zákazníky postavili řadu zajímavých a na míru projektovaných fotovoltaik. Náročná instalace a zahájení dodávky do sítě u elektrárny s megawattovým výkonem je pro nás přesto něčím výjimečným. Doufám, že podobně velkých solárních elektráren bude v Česku vznikat více a více, což i na našich zakázkách již sledujeme. Fotovoltaika je domácí obnovitelný zdroj, který pomáhá snižovat závislost na dovozu fosilních paliv a posiluje energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

Na střešní ploše 5 300 m2 instalovala firma ČEZ ESCO celkem 1 847 velkoformátových fotovoltaických panelů se 14stupňovým sklonem a orientací východ-západ. Panely si v této sestavě navzájem téměř nestíní, bylo možné je tak klást těsně vedle sebe a dosáhnout vyššího výkonu elektrárny.

Jedním z důležitých kritérií bylo co nejnižší zatížení střechy, které počítalo i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku. Ze 14 nabídek panelů a podkonstrukcí byla proto vybrána ta s nejnižší celkovou hmotností. Protože střechu nebylo možné narušit kotvenou konstrukci, je využita vlastní váha systému v kombinaci se zatížením betonovými segmenty.

Aktuálně ČEZ ESCO připravuje pro řetězec Billa další fotovoltaiky, tentokrát na střechách prodejen. První na řadu přijdou prodejny v Berouně, Říčanech a Slaném.

Největší potenciál v sektoru obnovitelných zdrojů v České republice má podle právě fotovoltaika a vedle velkých pozemních zdrojů bude pro plnění ambiciózních cílů důležitá i každá solární elektrárna na střechách domácností, podniků a veřejných budov. Tempo instalací je poháněno i zájmem zákazníků snížit své účty za energie.

VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka je akcelerovaná strategie Skupiny ČEZ, která pro tři hlavní směry působení - životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení společnosti – stanovuje konkrétní cíle dosažitelné do roku 2030. Zahrnuje široké spektrum činností a aktivit, pro které vytyčuje konkrétní cíle: od dekarbonizace, emisí znečišťujících látek, výstavby nových obnovitelných zdrojů, přes vztahy s komunitami, práci s lidským kapitálem a zkvalitňování nabídky pro zákazníky až po podporu diverzity a rovných příležitostí. ČEZ se mj. zavázal do roku 2030 ukončit výrobu tepla z uhlí a zásadně snížit výrobu elektřiny z uhlí, vybudovat nové obnovitelné zdroje o výkonu 6 000 MW a nové bezemisní jaderné bloky. Závazek dosažení celkové uhlíkové neutrality svých provozů letos zkrátil do roku 2040.

Je čas na plán B (www.planbilla.cz), aktivita společnosti Billa v České republice, která definovala komplexní plán pro udržitelnost s cílem přispět k odvrácení nepříznivého environmentální vývoje ve světě. Iniciativa je zaměřena na čtyři hlavní kapitoly: Zelené produkty, Energie, klima a životní prostředí, Zaměstnanci a Společenská odpovědnost. Širší výčet aktivit, na kterých plán rovněž stojí, zahrnuje např. snižování energetické náročnosti prodejen BILLA, instalaci fotovoltaických panelů, používání modernějších chladicích a mrazicích technologií a samoobslužných pokladen nebo nahrazování papírových cenovek elektronickými.