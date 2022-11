TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Podniky i obce chtějí energetické úspory a fotovoltaické elektrárny

Podniky i obce chtějí energetické úspory a fotovoltaické elektrárny

Česká energetika se rychle mění. Podniky i obce chtějí energetické úspory a fotovoltaické elektrárny, které jim umožňují zajistit si část výroby elektřiny z vlastního zdroje.

České domácnosti, firmy i veřejná správa mají rekordní zájem o fotovoltaiky a další řešení moderní energetiky. Odráží se to v historicky nejvyšším růstu poptávky po střešních fotovoltaikách i v tržbách společnosti ČEZ ESCO, dodavatele energetických úspor a dalších řešení pro firmy a obce. Instalace fotovoltaik pro domácnosti stoupla meziročně na téměř trojnásobek a tržby ČEZ ESCO vzrostly o více než polovinu.

Skupina ČEZ ESCO zahrnující pestrý mix firem nabízejících moderní a úsporná energetická řešení od fotovoltaik, přes vytápění, klimatizace a osvětlení až po elektromobilitu, vykázala za prvních devět měsíců letošního roku v České republice a na Slovensku tržby ve výši 6,2 miliardy korun, tj. meziročně o 55 procent více. Za čísly stojí zvyšující se zájem o energetické úspory, instalace fotovoltaických elektráren a dalších řešeni. Vedle organického růstu přispěly k pozitivnímu výsledku i akvizice nových společností EP Rožnov nebo CAPEXUS.

„Česká energetika se rychle mění. Podniky i obce chtějí energetické úspory a fotovoltaické elektrárny, které jim umožňují zajistit si část výroby elektřiny z vlastního zdroje na desítky let dopředu. Je to vidět na našich tržbách i na stále rostoucí poptávce. Momentálně máme v přípravě asi stovku velkých projektů fotovoltaik a zájmu o projekty úspor a další řešení snižují účty za energie i emise CO 2 ,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO,

ČEZ hodlá v rámci své strategie Čistá Energie Zítřka do roku 2030 vybudovat 6 000 MW nových obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren. Cílem ČEZ ESCO je pak umožnit co nejjednodušší transformaci českého průmyslu a české veřejné správy směrem k dekarbonizované a úsporné ekonomice.

Dalším tahounem rozvoje české decentrální energetiky jsou domácnosti. Jen letos od ledna do září na českých domech společnost ČEZ Prodej instalovala celkem 2701 fotovoltaik, zatímco za stejné období loňského roku to bylo 951 instalací. „Už v pololetí jsme přesáhli čísla za celý loňský rok a teď jsme téměř na trojnásobku loňský čísel. Trend je jasný a v příštím roce nás čeká další zrychlení. Kromě počtu domácích elektráren rostou i zkušenosti Čechů s fotovoltaickými systémy, lidé se například díky propojení slunečních panelů s bateriemi naučili lépe optimalizovat svou spotřebu energií v průběhu dne i celého roku,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.