ČEZ Prodej loni instaloval 1514 střešních fotovoltaik, téměř dvaapůlkrát tolik, co v roce 2020

Celkový výkon 1 514 střešních fotovoltaických elektráren ČEZu dosáhl 7,4 MW. Zákazníci mají zájem zejména o solární elektrárny doplněné bateriovými systémy.

Střešní fotovoltaická elektrárna, foto © ČEZ, a.s.

Baterií ČEZ Prodej loni u zákazníků instaloval 939, tedy dvojnásobek. Stoupl i zájem o tepelná čerpadla, kterých loni technici ČEZ v českých domácnostech zapojili 1 118, oproti 514 v roce 2020. Vedle růstu trhu a stoupajících cen energií zvýšení počtu instalací pomohlo také to, že ČEZ Prodej výrazně zefektivnil celý proces od nabídky až po instalaci a zákazník je nyní pravidelně informován každém kroku.

ČEZ celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny s akumulací nebo tepelného čerpadla připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Poskytuje záruku 25 let na 80% výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na ČEZ Battery Box a pětiletou záruku na práci.

„Zájem o naše služby v oblasti moderní energetiky rychle roste. Prakticky každý už dnes při stavbě nového domu nebo při rekonstrukci střechy přemýšlí o tom, zda si pořídit také fotovoltaiku. Solární elektrárny se už se stávají v Česku standardem a zájem výrazně zvýšila i rostoucí cena energií. Jsme rádi, že se zákazníci obracejí právě na nás. S vlastní fotovoltaikou zákazníci šetří jako životní prostředí, tak rodinné rozpočty,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Nejvíce fotovoltaik instaluje ČEZ Prodej společně s bateriovými systémy. V nabídce jsou dva základní produkty od českého výrobce OIG Power. Jednak ČEZ Battery Box 1F EASY se základní kapacitou 4,8 kWh a maximálním výkonem napojené elektrárny 3,7 kWp. A potom ČEZ Battery Box Home s výkonem 7,2 až 12 kWh a maximální kapacitou elektrárny 10 kWp při připojení tzv. mikrozdrojem, který nepotřebuje licenci ERÚ.

Oblíbenou je i kombinace s tepelným čerpadlem, kde je možné řídit celou domácnost jako chytrý dům pomocí společného softwaru. Ten dokáže ovládat i další spotřebiče a technologie (osvětlení žaluzie, garáž, vyhřívání bazénu), takže je skutečně možné kontrolovat celou domácnost jako chytrý dům. Aplikace pracuje také s předpovědí počasí a automaticky snižuje energetickou náročnost.

ČEZ Prodej také uzavřel dalších více než tisíc smluv na další fotovoltaiky a baterie, které bude zapojovat v příštím roce. Díky obřímu zájmu ve druhé polovině roku se nicméně prodlužuje doba, která je nutná pro vyřízení celé instalace. „Jedeme na 150 procent a nepolevujeme ani teď v zimě. Budeme instalovat, dokud nám počasí dovolí. Nabíráme nové lidí tak, abychom mohli poptávku zákazníků co nejrychleji uspokojit,“ vysvětluje Petr Ouška, ředitel ČEZ Prodej pro nekomoditní služby.

ČEZ Prodej v této době doporučuje zákazníkům zajímajícím se o moderní technologie, aby nás kontaktovali s dostatečným předstihem. Zájem o fotovoltaiky a další úsporná řešení od ČEZ totiž nyní stoupá raketově a dodací lhůty se prodloužily. Kvůli epidemii COVID se narušily dodavatelské řetězce a některé komponenty je obtížné získat. Zhruba měsíc také obvykle trvá vyřízení dotace. Od podpisu smlouvy k instalaci fotovoltaiky tak mohou uběhnout 3–4 měsíce. „Snažíme se každopádně klienta pravidelně informovat, co už jsme vyřešili a co náš ještě čeká, aby měl jasnou představu o celém procesu od nabídky až po instalaci,“ uzavírá Petr Ouška.