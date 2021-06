Průlomové rozhodnutí: aukční podpora fotovoltaiky získala podporu ve sněmovně. Baterie však dále nemohou samostatně vstoupit na trh

Podpora formou aukcí by se měla rozšířit i na fotovoltaické elektrárny. Zahraniční zkušenosti ukazují, že správně nastavené aukce vedou k rychlejšímu, levnějšímu a kontrolovanému rozvoji nových kapacit OZE.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek jednal ohledně novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Poslanci a poslankyně rozhodovali o sérii pozměňovacích návrhů, mezi kterými bylo ve hře i rozšíření podpory pro nové projekty solárních elektráren. Návrh poslance Mariana Jurečky (KDU-ČSL) prošel jasnou většinou. O přijetí návrhů se rozhodne na plénu sněmovny ve třetím čtení, které by mělo proběhnout ještě během červnové schůze sněmovny.

"Vládní novela zařadila mezi zdroje, které by mohly získat aukční podporu pouze větrné a vodní elektrárny či skládkový plyn. Hospodářský výbor podpořil opravu ve formě rozšíření o fotovoltaiku. Tento krok dává smysl z pohledu spotřebitelů. Solární elektrárny jsou totiž nejlevnější zdroj, který může Česko využít pro postupnou dekarbonizaci energetiky. Věříme, že podporu pro rozšíření aukcí také o fotovoltaiku potvrdí celá sněmovna během závěrečného projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie," uvedl k dnešnímu jednání Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

"Aukční podpora přináší předvídatelné prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Současně je toto opatření nejvýhodnější cestou k nízkouhlíkové energetice, ke které se Česko dobrovolně zavázalo. Úspěšné reference přináší řada zahraničních zkušeností z Německa, Španělska či Polska, kde právě soutěž o podporu pomáhá průběžně snižovat náklady na budování obnovitelných zdrojů energie," dodává Martin Sedlák.

Zavedení aukční podpory v Česku již podpořilo téměř šest stovek firem, obcí či domácností prostřednictvím společné výzvy Rozumnapodpora.cz. Hlasy ke výzvě průběžně přibývají.

Baterie stále nemohou samostatně podnikat

Mezi pozměňovacími návrhy členové hospodářského výboru hlasovali i o dalším návrhu poslance Mariana Jurečky z oblasti moderní energetiky, který by konečně legislativně ukotvil licenci na akumulaci energie. Většina přítomných poslanců však hlasovala proti tomuto plánu. Postoj MPO byl i tentokrát neutrální, což se nelíbí šéfovi Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Janu Fouskovi: „Na znění předloženého pozměňovacím návrhu jsme pracovali společně s MPO a obsahuje vše, co po nás ministerstvo chtělo. Ustoupili jsme dokonce i v otázce dvojích plateb za OZE pro provozovatele baterií, což mnoho významných subjektů na energetickém trhu oprávněně vnímá jako diskriminační. Navzdory všem našim ústupkům a jednáním s MPO je i tak postoj ministerstva stále neutrální, to mi prostě nepřijde fér,“ říká Jan Fousek.

Mrzí ho také nezájem většiny poslanců o tuto problematiku: „Pan poslanec Jurečka svým kolegům předložil desítky naprosto jasných argumentů, proč k legislativní úpravě musí dojít. Členové Hospodářského výboru dostali veškeré podklady, včetně informací o podpoře akumulace klíčových institucí na trhu či o propásnutí transpozičního termínu legislativy EU. Nikdo se ani v rozpravě, ani separátně o nic z toho nezajímal, přesto drtivá většina hlasovala proti návrhu“, dodává Fousek.