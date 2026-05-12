Baterie pro SVR po prvním roce zkušeností
Jedna z prvních českých baterií pro poskytování SVR dokončuje první rok provozu. Jaké zkušenosti přinesly první měsíce na trhu podpůrných služeb, jaké technické výzvy musí zařízení zvládnout a jak se vyvíjí návratnost?
Jak si vede jedna z prvních baterií pro poskytování SVR v Česku po roce provozu? Na semináři „Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě“ na veletrhu AMPER 2026 představil Radim Gabriš ze společnosti Fenix zkušenosti z konkrétního projektu, který běží v průmyslovém areálu v Jeseníku.
Bateriové úložiště o výkonu zhruba 1 MW a kapacitě postupně navýšené na 3 MWh navazuje na předchozí využití baterií v areálu. Nově se zapojilo do služeb výkonové rovnováhy a ověřilo, jak technologie obstojí v náročném režimu častých aktivací i v reálném provozu trhu. Přehled parametrů i základní princip fungování vysvětluje video.
Jak probíhá cesta baterie do SVR a co ovlivňuje její provoz i výnosy?
Bateriové úložiště prošlo celým procesem od úprav připojení a navýšení rezervovaného příkonu přes spolupráci s agregátorem až po certifikaci zařízení pro poskytování podpůrných služeb ČEPS. Následoval rychlý náběh do provozu, který přinesl intenzivní test reality – desítky až stovky aktivací denně a rychlé změny nabití baterie podle potřeb sítě.
Zkušenosti ukazují, že provoz více než samotná technologie ovlivňují podmínky na trhu. Výnosy se vyvíjejí v čase, reagují na ceny elektřiny, proměny trhu podpůrných služeb (spuštění ALPACA) i postupný nástup konkurenčních zařízení. Jaké konkrétní situace a překvapení projekt přinesl, se dozvíte ve videu.
Výnosy z provozu baterie se pohybují v řádu milionů korun ročně, s odhadovanou návratností během několika let. Výsledky se ale liší podle období a jsou značně volatilní.
Podrobnější pohled na vývoj výnosů i další souvislosti shrnuje video.