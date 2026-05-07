Chcete vydělat na baterii? Bez predikce a agregace to nepůjde
Výnosy bateriových úložišť jsou stále méně předvídatelné a závisí na rychlém vývoji cen na propojených trzích. Samotná technologie nestačí, rozhoduje způsob řízení a schopnost reagovat na výkyvy. Video ukazuje, jak s baterií dosáhnout skutečné hodnoty flexibility.
Na semináři „Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě“, který uspořádal portál TZB-info v rámci veletrhu AMPER 2026, vystoupil Martin Pich, ředitel divize trading společnosti MND. Zaměřil se na to, kde dnes vznikají výnosy flexibilních zdrojů a jak se mění podmínky pro jejich provoz.
Výnosy baterií a dalších flexibilních zdrojů jsou stále méně předvídatelné. Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů zvyšuje volatilitu cen a přináší častější extrémy včetně záporných cen. To vytváří příležitosti, ale zároveň zvyšuje nároky na řízení. Zajímá vás, co stojí za těmito výkyvy a jak je využít? Pusťte si video.
Zásadní se stává schopnost přesně predikovat vývoj napříč evropskými trhy. Ty jsou propojené a ovlivňují se v reálném čase, včetně podpůrných služeb. Bez detailní znalosti trhu a pokročilých analytických modelů se potenciál baterie nevyužije. Chcete vědět, jak fungují predikční modely a co všechno berou v potaz? Dozvíte se ve videu.
Výnos vzniká kombinací více tržních segmentů – denního trhu, vnitrodenního obchodování, odchylek i podpůrných služeb. Samostatné využití jedné z těchto oblastí vede k nižším výsledkům. Správné nastavení zdroje a jeho řízení v čase rozhoduje o ekonomice projektu.
S rostoucím počtem bateriových úložišť se očekává pokles cen podpůrných služeb a větší tlak na optimalizaci na volném trhu. To zvyšuje význam agregátorů, kteří mají zkušenosti, přístup na trhy a kvalitní predikce. Chcete zhodnotit svou baterii nebo flexibilitu naplno? Podívejte se na video.