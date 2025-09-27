Nejnavštěvovanější odborný web
Největší bateriové úložiště v ČR vzniká bez dotací. Kapacita dosáhne 130 MWh

27.9.2025
redakce

V Modlanech vzniká aktuálně největší bateriové úložiště (BESS), které bude v provozu do konce letošního roku. V první etapě společnost KATEMO Group spustí baterii o kapacitě 42 megawatthodin (MWh) s výkonem 35 megawattů (MW). V příštím roce zvýší jeho kapacitu až na 130 MWh. Součástí energetického komplexu je také fotovoltaická elektrárna o výkonu 41,8 MWp.

Fotovoltaika KATEMO Group ve výstavbě, foto © KATEMO Group

Aktuálně největší bateriové úložiště v ČR vzniká společně s jednou z největších tuzemských fotovoltaických elektráren. Obojí bez dotace.

Celková investice do projektu je 1,2 miliardy korun a jeho součástí je také energetický showroom. Stojí za ním společnost KATEMO GROUP, která už dříve realizovala například FVE a BESS na brněnském Vienna Pointu.

V KATEMO Parku Modlany do konce letošního roku spustí jeho provozovatelé dosud největší BESS v České republice. Výstavba je plánovaná do dvou etap. První bude ukončena do konce letošního roku a zahrnuje celou FVE 41,8 MWp, jednu z největších v tuzemsku, a bateriové úložiště o kapacitě 42 MWh a výkonu 35 MW. V druhé etapě bude původní kapacita BESS navýšena na trojnásobnou kapacitu, a to 130 MWh. Umožní to efektivnější výroba elektřiny ze solární elektrárny a její flexibilní využívání dle denní potřeby dodávek do sítě. Instalace dalších kontejnerů baterií o celkové kapacitě 87 MWh bude dokončena do konce října 2026.

První etapa bateriového systému bude nainstalována do konce října, se zapojením do sítě a provozu KATEMO počítá do konce kalendářního roku. Stavební práce na projektu zajišťuje společnost EKOSTEEL, která je součástí KATEMO GROUP.

„Náš projekt KATEMO Park Modlany je výjimečný především svou velikostí a kombinací výrobny elektrické energie z obnovitelných zdrojů s moderním bateriovým úložištěm. Zásadním přínosem projektu pro rozvoj energetiky v Česku je reálná ukázka a případná inspirace pro další investory, jak zvýšit efektivitu výroby elektrické energie z fotovoltaiky s možností poskytování služeb výkonové rovnováhy. Díky spojení fotovoltaické elektrárny, baterie a našemu vlastnímu způsobu řízení získáváme jasný ekonomický přínos, který nám umožňuje takto nákladný projekt realizovat bez dotací“ popisuje Pavel Mrkáček, spoluzakladatel a výkonný ředitel KATEMO GROUP.

Banka vítá snižování závislosti na dovozu energií

Celková cena projektu je 1,2 miliardy korun. Financování bateriového systému a solární elektrárny získala KATEMO GROUP od České spořitelny, pro kterou představuje podpora energetiky jednu z priorit. Projekt společnosti KATEMO Group, který má ambici stát se významnou součástí tuzemské páteřní elektrické infrastruktury, naplňuje cíle banky podporovat energetické projekty zaměřené na snižování závislosti České republiky na dovozu energií a také na směřování k dlouhodobě udržitelné energetice.

Přínos tuzemské energetice

Primárním záměrem je využívat energetický park pro dodávky elektřiny skrze společnost UCED Prodej, která tak zajistí odběr až 48 GWh elektřiny, a následně také pro obchodní flexibilitu a poskytování služeb výkonové rovnováhy. Distribuci zajišťuje společnost UCED.

Asociace oceňuje rozsah a promyšlenost projektu

„Z projektu našeho člena KATEMO GROUP jsme nadšení z mnoha důvodů. Jedná se nejen o momentálně největší bateriové úložiště v Česku, jehož kapacita se má v příštích letech navíc ještě násobně zvyšovat, ale je spojeno i s jednou z největších fotovoltaických elektráren v celé zemi. Toto spojení znamená tolik potřebný nový, velký, čistý a přitom flexibilní zdroj. Obzvláště nás těší vzájemná spolupráce členských firem asociace, od investora, přes financující banku až po subdodavatele některých technologií, například Schneider Electric,“ říká k projektu Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT a předseda představenstva Solární asociace.

Baterie poslední generace

Bateriové úložiště tvoří 11 kontejnerů s bateriovými články CATL a glykolovým chladícím systémem, 22 střídačů DELTA a 11 oddělovacích transformátorů připojených do 3 podružných trafostanic. Celý park se rozprostírá na rozloze 330 tisíc metrů čtverečních.

„Mozkem celého řešení bateriového úložiště a fotovoltaické elektrárny jsou naše prediktivní algoritmy, neboli vlastní řídící systém K-EMS. Ten zajišťuje vysokou dostupnost a výkonnost celého systému. Stará se také o optimalizaci provozu, tedy o řízení nabíjení a vybíjení úložiště, či regulaci spotřeby a ukládání energie. To vše s detailním monitoringem, vyhodnocováním dat a vzdálenou správou. Systém také zajišťuje kybernetickou bezpečnost dle směrnice NIS2 v reálném čase,“ popisuje fungování technologie Filip Kratochvíl, technický ředitel KATEMO GROUP.

Systém je připraven také na možnost aktivace funkce ostrovního provozu v případě výpadku distribuční sítě. Aktivování by bylo využito pro případ dochlazení baterií a odstavení systému do bezpečného stavu. „Neméně důležitou součástí našeho parku jsou diagnostické algoritmy, díky monitoringu kritických parametrů totiž můžeme včas předcházet komplikacím a rizikovým stavům,“ říká Kratochvíl a dodává, že s tím souvisí také zajištění informovanosti obsluhy a servisních techniků.

Showroom s hi-tech technologiemi

V místě parku bude otevřený také energetický showroom, kde bude mít veřejnost možnost seznámit s nejnovějšími hi-tech technologiemi v oblasti výroby, akumulace a řízení elektrické energie. Výstavba bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku a bude zároveň sloužit jako řídící centrum energetického parku. KATEMO GROUP v současné době jedná o spolupráci s ČVUT, pro studenty tak bude organizovat dny otevřených dveří.

Komerční i městské projekty

Společnost již dříve realizovala střešní instalaci FVE na průmyslovém areálu skladu ovoce a zeleniny Velká Bystřice u Olomouce o instalovaném výkonu 1 MW. Jejím dalším projektem byla střešní instalaci FVE o instalovaném výkonu 1 MW společně s BESS o výkonu 1,2 MW pro společnost Vienna Point v Brně.

„Aktuálně naše společnost realizuje významnou rozsáhlou zakázku pro společnost SAKO Brno SOLAR, a.s., kde dokončujeme první etapu střešních instalací FVE na 10 městských domech v Brně-Vinohradech. Jedná se o čtyři mateřské školky. Montáž prvních fotovoltaických panelů na každou ze školek začala v polovině května letošního roku. V další etapě budou FVE panely umístěny na základní školy,“ říká Pavel Mrkáček.

 
 
