Fotovoltaika + baterie + elektromobil: lepší než peníze v bance či ve fondu

Bateriovou stanici AES od firmy AERS s.r.o. vlastní a provozuje také pan Petr, majitel rekonstruovaného rodinného domu v obci nedaleko Rokycan. Domácí baterie je i tady napojená na střešní fotovoltaickou elektrárnu, a kromě běžného provozu domácnosti je užitečným pomocníkem při nabíjení elektromobilu Volkswagen e-Golf.

Starší rodinný dům prošel před několika lety rekonstrukcí a v té době se zdálo, že pan domácí a jeho rodina mají v domě vše, co současná česká moderní domácnost potřebuje. V domě žije čtyřčlenná rodina, která se svým standardem nijak neliší od běžné domácnosti naší současné „zajištěné střední třídy“ (cca 22 % společnosti, jedna ze společenských tříd projektu Českého rozhlasu Rozděleni svobodou).

Něčím je však tato domácnost specifická – volné finanční prostředky neuložila na běžný bankovní účet nebo do konzervativního fondu, kde jim je pomalu „užírá“ inflace či nulová nebo záporná výkonnost dnešních dluhopisů. S rozvahou a dobrou znalostí problematiky je investovala do střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 7,5 kWp, domácí bateriové stanice o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh a elektromobilu střední třídy. A takto to i pan Petr bere: „Jako manažer se profesně pohybuji v oblasti solární energetiky a bateriových úložišť, takže určitě nejsem laik, který je odkázán na reklamy jednotlivých dodavatelů. Také proto jsem při úvaze o této investici neseděl s kalkulačkou v ruce a nepočítal, kdy se mi vložené peníze takzvaně „vrátí“. Vím, že řada firem lidem slibuje konkrétní dobu v letech, ale v dnešní nejisté době počítat s jistotami ohledem cen elektřiny a jejich dlouhodobého vývoje v podstatě nejde. Takové firmy chtějí hlavně nyní inkasovat peníze a do budoucna mohou vytvářet zástupy nespokojených zákazníků. Můj pohled byl a je jiný – pro mne to byla investice do budoucnosti. Životnost dnešních panelů je minimálně cca 20–30 let, u baterie lze počítat cca 15 let a více, a tak mi bude spojení fotovoltaiky a baterie snižovat účet za elektřinu, poskytne mi určitou nezávislost, jistotu dodávky elektrické energie v případě výpadku, a navíc mi sníží náklady na provoz moderního ekologického automobilu.“





Domácí bateriová stanice funguje v domě p. Petra pouze několik měsíců, ale zatím mu dělá velkou radost. Přebytky z fotovoltaické elektrárny směřují do baterie, bojleru a zejména do elektromobilu.

Ten přebytky energie dokonale využije a v kombinaci s ním je provoz FVE a domácí baterie výrazně efektivnější. V domě pana Petra se byli podívat i zástupci Škody Auto a ti byli z reálného provozu bateriové stanice nadšeni. Nabíjení automobilu funguje velmi dobře – po návratu domů připojí majitel auto na nabíjení a když svítí slunce, nabíjí se jeho E-Golf přímo z fotovoltaické elektrárny. Pak si „počká“ na noční tarif a v noci se dobije z nočního tarifu a ze zásoby v baterii. Problém nebyl ani s instalací bateriové stanice – pan Petr ji umístil do garáže a tady se mu zatím maximálně osvědčila. „Je to zařízení velikosti běžné lednice a na tu jsme v garáži měli místo. Toto umístění se mi zdá ideální, protože v garáži stanice svým provozem nikoho neobtěžuje. Upravit jsme museli hlavní přívod elektrické energie a samozřejmě instalovat FV panely na střechu, ale pro realizační firmu to nebyl žádný problém.“

„Z našeho pohledu je ideální, že jednou z pilotních instalací nové domácí bateriové stanice AES 10 byla i domácnost s elektromobilem. Zde jsme si mohli ověřit funkcionalitu AES pro domácnosti s elektromobilem, kde je virtuální navýšení hodnoty hlavního jističe opravdovou přidanou hodnotou. Navíc to nebylo v novostavbě, ale ve starším rodinném domě. Zkušenost z provozu stanice v těchto podmínkách jsou i pro nás neocenitelné a jsme rádi, že vše slouží k plné spokojenosti zákazníka.“ říká ředitel firmy AERS Cyril Svozil jr. a dodává: „Dokonalou kombinací z hlediska návratnosti je energeticky úsporná novostavba, vybavená fotovoltaickou elektrárnou, domácím bateriovým úložištěm, elektrickým sálavým vytápěním a elektromobilem. Tam už i při současných cenách elektrické energie, solárních panelů a bateriové stanice a aktuálních dotačních podmínkách můžeme mluvit o ekonomicky racionální investici, která navíc výrazně zvýší nezávislost, a tedy komfort vaší domácnosti.“

Další informace o bateriových stanicích AES najdete na www.aers.cz a www.fenixgroup.cz.