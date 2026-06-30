EUROPARK Štěrboholy je bezemisní. ČEZ ESCO dokončilo střešní fotovoltaiku
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EUROPARK Štěrboholy je bezemisní. ČEZ ESCO dokončilo střešní fotovoltaiku
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Přes 1 400 střešních panelů o výkonu 725 kWp dodají ročně 720 MWh bezemisní elektřiny, která se spotřebuje v rámci provozu nákupního centra.
EUROPARK je díky své poloze u Štěrboholské radiály a pražského okruhu jedním z nejvytíženějších nákupních center v metropoli nabízející desítky obchodů, restaurací i volnočasových aktivit.
Shrnutí k FVE v EUROPARKu Štěrboholy
- Zhotovitel a lokalita: Společnost ČEZ ESCO dokončila a zprovoznila střešní fotovoltaickou elektrárnu pro pražské nákupní centrum EUROPARK Štěrboholy.
- Technické parametry: Instalace obsahuje více než 1 400 solárních panelů o celkovém výkonu 725 kWp.
- Výkon a úspory: Elektrárna ročně vyrobí 720 MWh zelené elektřiny (což odpovídá spotřebě cca 250 domácností) a ušetří 580 tun emisí CO2. Veškerá vyrobená energie bude spotřebována přímo na provoz nákupního centra.
Hlavní přínosy pro obchodní centrum
- Snížení provozních nákladů (účtů za elektřinu).
- Vyšší energetická nezávislost objektu.
- Reakce na poptávku zákazníků i nájemců po větší udržitelnosti a ekologii.
„Naší snahou je vytvářet pulsující veřejný prostor s přidanou hodnotou pro naše zákazníky. EUROPARK kontinuálně zlepšujeme a modernizujeme. Ekologie u nás hraje významnou roli, a to se týká i energetické náročnosti, která je tradičně v objektech tohoto druhu vysoká. Vlastní fotovoltaika nejen zvýší naši energetickou nezávislost, ale také sníží účty za elektřinu i emise CO2. Tím reagujeme na poptávku ze strany našich nájemců i zákazníků po větší udržitelnosti našich obchodních ploch,“ uvádí ředitel Obchodního Centra EUROPARK Libor Pospíšil.
Fotovoltaika ve Štěrboholech je kompletně dokončena a začala vyrábět bezemisní elektřinu. Více než 1 400 panelů zde ročně vyrobí 720 MWh zelené elektřiny, což odpovídá průměrné spotřebě asi 250 domácností. Díky vlastnímu zdroji čisté elektřiny uspoří ročně obchodní centrum také 580 tun CO2.
„Obchodní centra se rychle dostávají na špici energetické efektivity. Solární elektrárny se stávají běžnou součástí střech a firmy je už považují za něco zcela přirozeného. ČEZ ESCO jde tomuto trendu naproti a obchodní centra v tuto chvíli patří mezi zákazníky s velkými střešními plochami, kteří také instalují ty nejrozsáhlejší solární elektrárny. Celkově máme rozpracovaných dalších několik desítek větších projektů,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Vlastní fotovoltaiky na střechách obchodních center jsou velmi oblíbené, což dokládají další podobné instalace. Fotovoltaiky společnost ČEZ ESCO ale neinstalovala jen na obchodních centrech v Praze. Dalším příkladem z poslední doby je fotovoltaika pro prodejnu nábytku v Hradci Králové. Velkými zákazníky ČEZ ESCO jsou také logistické haly. Například pro developera CTP realizovala fotovoltaiky v devíti lokalitách po celém Česku – například v Brně, u Prahy nebo v Cerhovicích u Berouna.