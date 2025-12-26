Fotovoltaika od ČEZ ESCO nově zásobuje Westfield Chodov
Přehrát audio verzi
Fotovoltaika od ČEZ ESCO nově zásobuje Westfield Chodov
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
S celkovým instalovaným výkonem 362 kW ročně dodá zhruba 350 MWh čisté elektřiny, což odpovídá průměrné roční spotřebě asi 120 běžných domácností.
ČEZ ESCO dokončilo druhou etapu projektu fotovoltaické elektrárny na střeše obchodního centra Westfield Chodov na jihovýchodě Prahy. S celkovým instalovaným výkonem 362 kW ročně dodá zhruba 350 MWh čisté elektřiny, což odpovídá průměrné roční spotřebě asi 120 běžných domácností. Tato etapa doplnila první fázi projektu, kdy loni ČEZ ESCO postavil na Chodově 200 kW fotovoltaiky. Obchodní centrum Westfield Chodov je díky své poloze přímo u dálnice D1 a výjezdu z metropole jedním z nejvytíženějších prodejních center v metropoli i celém Česku. Jeho majitelem je společnost URW, která provozuje také obchodní centra Metropole Zličín a Centrum Černý Most, kde ČEZ ESCO také postavilo fotovoltaiky.
„Všechna naše obchodní centra v hlavním městě se už fotovoltaikami pyšní a já jsem rád, že se k nim přidal i Westfield Chodov, který je i díky novému zdroji čisté energie jedním z nejmodernějších retailových objektů v zemi. Udržitelnost je pro nás i naše zákazníky a obchodní partnery velkým tématem a jsem rád, že jdeme tomuto trendu naproti. Pomáháme tím zároveň naplňovat strategii naší mateřské společnosti ‚Better Places 2030‘, v jejímž rámci se zavazujeme k postupnému snižování emisí skleníkových plynů v budovách a k redukci uhlíkové stopy,“ popisuje manažer Westfield Chodov Tomáš Urbanovský.
Fotovoltaika na Chodově je kompletně dokončena a vyrábí elektřinu, který je v plánu v následujících týdnech. 825 panelů zde ročně vyrobí 350 MWh zelené elektřiny. Plány nákupního centra navíc nově počítají s dalším rozšiřování solární elektrárny v příštích letech o dalších až 800 kW, což by zvýšilo celkový instalovaný výkon na více než 1,2 MW.
„Obchodní centra už dávno nejsou jen místem nákupů, ale i zábavy a trávení volného času. Jejich energetická náročnost je proto v plném provozu skutečně veliká. Osvětlení, klimatizace v prodejnách a kinosálech nebo v zimních měsících vytápění znamenají značnou položku v rozpočtech nákupního centra. Mám velkou radost, že jsme mohli na Chodově, ale i v dalších pražských centrech přispět svými fotovoltaickými projekty umožnit nejen pokrytí části spotřeby energie, ale také přispět zelenějšímu provozu,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Zajímavostí II. Etapy projektu na Westfield Chodov je to, že byly vzhledem ke konstrukci střechy použity extra lehké fotovoltaické moduly, lepené přímo na střešní krytinu. Jejich předností je nízká hmotnost s vysokým mechanickým zatížením a instalace bez použití podpůrné konstrukce. Zatížení střechy se díky tomu sníží o 10 kilogramů na metr čtvereční v porovnání s běžnými konstrukcemi O kolik je to tak lehčí?
Solární elektrárny vybudovalo ČEZ ESCO i na dalších objektech společnosti URW. Fotovoltaika o výkonu 1,3 MW solárních panelů od ČEZ ESCO funguje na střeše Centra Černý most a další o výkonu 650 kW také na Metropoli Zličín. ČEZ ESCO a jeho dceřiné společnosti v minulosti navázali spolupráci i s řadou dalších nákupních center a obchodních řetězců nejen i v dalších velkých městech. Příkladem je fotovoltaika pro prodejnu nábytku v Hradci Králové.
Westfield Chodov je, co se počtu obchodů týče, největší nákupní centrum v Česku. Nachází se v pražské čtvrti Chodov při stanici metra Chodov, mezi ulicemi U Kunratického lesa, Roztylská a dálnicí D1 na Brno. Vlastníkem Westfield Chodov je francouzská firma Unibail-Rodamco-Westfield. Bylo postaveno v roce 2005, k velkému rozšíření došlo v roce 2017. Ročně jím projde 19,2 milionů zákazníků a zaměstnává přibližně 8 000 lidí. Více na www.westfield.com.
Společnost Unibail-Rodamco-Westfield (URW) je vlastníkem, developerem a provozovatelem špičkových udržitelných aktiv v Evropě a Spojených státech. Skupina provozuje 78 nákupních center ve 12 zemích, z čehož 43 nese ikonickou značku Westfield. Ročně tato centra navštíví více než 900 milionů lidí a pro prodejce a značky představují jedinečnou platformu pro navázání kontaktu se spotřebiteli. URW také vlastní portfolio kancelářských prostor, 10 kongresových a výstavních komplexů a připravuje výstavbu převážně multifunkčních objektů v hodnotě 3 miliard eur. Podrobnosti na www.urw.com.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2 000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, EP Rožnov, ENESA, HORMEN nebo KART. Více na www.cezesco.cz.
Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti ...