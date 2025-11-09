Martin Palarčík z PREsolidsun: Zatímco jiní dodavatelé FVE propouštějí, my nabíráme odborníky
Martin Palarčík z PREsolidsun: Zatímco jiní dodavatelé FVE propouštějí, my nabíráme odborníky
Fotovoltaický trh v Česku prochází bouřlivou očistou. Řada menších firem končí, některé společnosti naopak rostou a posilují svou pozici. Jednou z nich je PREsolidsun. O tom, proč se nebojí investovat do lidí, jaké odborníky potřebují, jak vnímá současnou situaci a co čeká fotovoltaiku v příštích letech, jsme mluvili s Martinem Palarčíkem, předsedou rady jednatelů společnosti PREsolidsun.
Český trh s fotovoltaikou zažívá náročné období. Jak byste ho popsal?
Trh je dnes v situaci, kdy se odděluje zrno od plev. Po obrovském rozmachu, kdy vzniklo množství firem bez hlubšího zázemí, přichází zpomalení poptávky a řada hráčů se dostává do problémů. Insolvence už nejsou výjimkou. My to ale nevnímáme jen negativně – je to i přirozená konsolidace. Zákazníci dnes jasněji vidí, kdo má dlouhodobou strategii a kdo byl jen dočasným účastníkem solárního boomu.
Zatímco jiné firmy propouštějí, vy naopak otevíráte nové pozice. Čím si to vysvětlujete?
Foto: Martin Palarčík, předseda rady jednatelů společnosti PREsolidsun, s. r. o. (www.solidsun.cz)
Je to jednoduché – stabilita a strategie. Nikdy jsme nešli cestou krátkodobých zisků, vždy jsme stavěli na kvalitě, odbornosti a dlouhodobém partnerství. Díky tomu dnes rosteme napříč segmenty – od domácností až po velké firemní projekty.
Proto posilujeme tým a zájem máme zejména o servisní techniky a odborníky na moderní technologie, jako jsou hybridní střídače, bateriová úložiště nebo chytré systémy řízení spotřeby. Zákazníci si totiž stále více uvědomují, že ve fotovoltaice nejde jen o instalaci panelů, ale o komplexní řešení.
Jaké lidi do týmu hledáte?
Hledáme odborníky, kteří mají chuť se učit nové věci a chtějí být u špičkových projektů. Naši technici neřeší jen instalaci, ale také složité technické výzvy, navrhují optimální řešení a musí se orientovat v nových technologiích.
Zároveň vítáme i mladší kolegy, kteří chtějí profesně růst. Máme propracovaný systém interního vzdělávání a mentoringu – každý nováček má svého zkušeného „buddyho“, na kterého se může kdykoliv obrátit. Je to prostředí, v němž se lidé mohou učit a zároveň mít jistotu, že jejich práce má dlouhodobou perspektivu.
Kolik lidí dnes PREsolidsun zaměstnává?
Máme kolem 140 zaměstnanců a v tuto chvíli otevíráme další technické pozice. Důležitý ale není jen počet – důraz klademe na kvalitu a efektivitu jejich práce. Proto hodně investujeme do vzdělávání a rozvoje našich lidí.
Mým cílem je, aby každý zaměstnanec věděl, že jeho práce má smysl a že je součástí firmy, která stojí na pevných základech. To je v dnešní době, kdy spousta firem končí, obrovsky důležité.
Hodně mluvíte o stabilitě. Jak velkou roli v tom hraje zázemí Skupiny PRE?
Obrovskou. Skupina PRE má více než stoletou tradici v energetice a pro nás to znamená jak finanční stabilitu, tak know-how, které bychom sami budovali desítky let.
Na rozdíl od menších instalačních firem nabízíme zákazníkům jistotu, že tu budeme i za deset, dvacet let. To je něco, co dnes zákazníci hodně řeší – chtějí mít garanci, že když budou potřebovat servis nebo náhradní díly, mají se na koho obrátit.
Co byste vzkázal zákazníkům, kteří se dnes bojí, že jejich dodavatel zkrachuje?
Že řešení vždy existuje. Pokud jejich původní firma skončila, není to konec světa. V PREsolidsun se snažíme těmto lidem pomoci minimálně odborným poradenstvím.
Klíčové je hned na začátku vybrat si partnera, který má dlouhodobou strategii a stabilní zázemí. A to my díky Skupině PRE máme. Zákazníci si tak mohou být jisti, že jejich investice je v dobrých rukou.
Jak vidíte budoucnost fotovoltaiky v Česku?
Přesouváme se z fáze masivního boomu do fáze vyzrávání trhu. Rezidenční segment se stabilizuje, ale velký prostor vidíme ve firemních projektech, fotovoltaice pro bytové domy a v komunitní energetice. To je obrovský trend, který bude v příštích letech zásadně měnit trh.
Zákazníci budou čím dál více požadovat komplexní řešení – nejen panely, ale i bateriová úložiště, nabíjecí infrastrukturu a chytré řízení spotřeby. Rovněž bude potřeba lépe volit stabilního dodavatele elektřiny pro dodávku v dobách, kdy FVE nebude vyrábět. Zde můžeme nabídnout jak společnost PRE, tak značku Yello, která je součástí Skupiny PRE. Yello navíc nabízí spotový tarif Yello spot, jenž s chytrým řízením FVE přidává fotovoltaice nový rozměr. A díky tomu budeme dlouhodobým partnerem všem našim zákazníkům.
