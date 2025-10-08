Ekosystém Fronius
Nové pojetí energetické nezávislosti
Výpadky proudu způsobené přírodními katastrofami, přetížením sítě nebo geopolitickými krizemi již nejsou výjimkou. O to naléhavější je otázka energetické bezpečnosti a nezávislosti. Díky svému komplexnímu ekosystému má společnost Fronius odpověď v podobě kompletního řešení pro skutečnou energetickou soběstačnost Powered by Europe.
Inovativní komponenty od společnosti Fronius promění váš domov ve spolehlivou „elektrárnu“. Hybridní střídač Fronius GEN24 Plus a nový Fronius Verto Plus zajišťují nepřetržitý přísun energie i v případě výpadku proudu díky integrované funkci záložního napájení a schopnosti black startu. I v případě výpadku veřejné rozvodné sítě lze baterii nadále nabíjet a vybíjet bez externího napájení.
Reserva – řešení pro uchovávání energie od společnosti Fronius
Vysokonapěťová baterie Fronius Reserva doplňuje systém o výkonný zdroj energie pro noc a dny, kdy převládá oblačno. „Fronius Reserva má nejen kapacitu pro záložní napájení, ale také funkci black start a v režimu záložního napájení ji lze dobíjet solární energií. To je velká výhoda pro odlehlá místa nebo v případě delšího výpadku proudu,“ vysvětluje Harald Scherleitner, CSO, Fronius International GmbH.
Inteligentní přepínání pro maximální spolehlivost
Fronius nabízí řešení pro každou aplikaci, včetně manuálního přepínače Fronius Backup Switch a plně automatického regulátoru Fronius Backup Controller, které zajišťují dodávku energie do domácností i v případě výpadku proudu. PV Point integrovaný do generace střídačů GEN24 také poskytuje základní napájení pro důležité zařízení, jako jsou ledničky nebo routery, a to i bez baterie.
Fronius Backup Switch a Fronius Backup Controller: inteligentní přepínání pro maximální spolehlivost. Foto: Fronius International GmbH
Powered by Europe – pro větší kontrolu a jistotu
Fronius je rodinná společnost, která se vyznačuje nejvyššími standardy kvality, bezpečnosti a evropskou odborností v oblasti vývoje. Data jsou ukládána výhradně na rakouských serverech a v evropských cloudech. To nejen chrání před kybernetickými riziky, ale také zaručuje plnou kontrolu nad vlastním zásobováním energií.
Kompletní řešení Fronius – více než jen technologie
Ekosystém Fronius je více než součet jeho částí. Jedná se o sofistikovanou kombinaci střídače, zařízení pro uchovávání energie, řízení a monitorování – vše z jednoho zdroje, perfektně koordinované a snadno dodatečně instalovatelné. „Ekosystém Fronius je ideální pro všechny, kteří se chtějí nejen chránit před výpadky proudu, ale také chtějí mít kontrolu nad svou energetickou budoucností,“ říká Scherleitner.
Fronius nabízí kompletní řešení pro skutečnou energetickou soběstačnost. Foto: Fronius International GmbH
Vyvíjíme inovativní komplexní řešení energetického systému pro rezidenční projekty s produkty Fronius. Dokonale sladěný systém výroby elektřiny vytápění, elektromobility, skladování energie, doplněný digitálními nástroji pro monitoring a analýzu systémů. ...