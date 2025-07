TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Fronius Verto Plus: Flexibilní hybridní střídač s výkonným nouzovým napájením

Fronius Verto Plus: Flexibilní hybridní střídač s výkonným nouzovým napájením

Rakouský rodinný podnik a specialista na solární energii Fronius rozšiřuje svou řadu střídačů Fronius Verto Plus o všestranný hybridní střídač rakouské výroby, který zaujme výkonným nouzovým napájením a maximální flexibilitou při návrhu systému.

Inteligentní fotovoltaické řešení pro každou střechu

Střídač Fronius Verto Plus, vyvinutý pro zemědělské podniky, malé firmy i větší rodinné domy a vícegenerační domy, nabízí maximální svobodu při plánování. Snadno lze realizovat instalace se složitými střešními konstrukcemi, různou orientací a sklonem modulů nebo dokonce kombinací různých typů modulů. Inovativní koncepce multi-MPPT s vysokoproudovými MPPT pro průběžnou optimalizaci výkonu (Maximum Powerpoint Tracking) a široký rozsah vstupního napětí činí z výkonného hybridního střídače ideální volbu pro každého, kdo chce instalovat nový fotovoltaický systém nebo rozšířit svůj stávající energetický systém.



S rozsahem výkonu 15 až 33,3 kW je Fronius Verto Plus vhodný pro větší soukromé i komerční fotovoltaické systémy. Foto: Fronius International GmbH S rozsahem výkonu 15 až 33,3 kW je Fronius Verto Plus vhodný pro větší soukromé i komerční fotovoltaické systémy. Foto: Fronius International GmbH

Výkonné nouzové napájení

Plus v oblasti bezpečnosti: V kombinaci se systémem bateriového úložiště, jako je Fronius Reserva, zaručuje Fronius Verto Plus spolehlivý zdroj energie za všech okolností. Díky plnohodnotnému třífázovému nouzovému napájení jsou velké zátěže spolehlivě zásobovány energií po celý den, a to i při výpadcích sítě. To znamená, že procesy a důležitá zařízení, která nelze odpojit, jako jsou tepelná čerpadla, chladicí jednotky a ventilační systémy, stejně jako komerční stroje, zůstávají trvale v provozu a provoz je vždy optimálně chráněn. Funkce zvýšení záložního výkonu nabízí také možnost dočasného zvýšení výstupního výkonu v režimu nouzového napájení, aby bylo možné okamžitě znovu spustit důležité spotřebiče.

Optimální výnosy, komplexní ochrana

Díky standardní integraci zcela nových a osvědčených funkcí je nejnovější hybridní střídač Fronius účinným všestranným pomocníkem: V kombinaci s baterií zvyšuje systém Enhanced Power Harvest System využitelný výkon fotovoltaického systému až na 150 %. Inteligentní řízení zastínění pomocí funkce Dynamic Peak Manager zaručuje nejlepší výnosy i při částečném zastínění.

Spolehlivou ochranu zajišťuje integrovaná a vyměnitelná ochrana proti přepětí AC a DC (SPD), vysoká třída ochrany proti povětrnostním vlivům IP66 a automatická detekce elektrického oblouku (AFCI), která nabízí dodatečnou ochranu před rizikem požáru.



Fronius Verto Plus je kompatibilní s bateriemi a lze jej bez problémů integrovat do stávajících fotovoltaických systémů Fronius. Foto: Fronius International GmbH Fronius Verto Plus je kompatibilní s bateriemi a lze jej bez problémů integrovat do stávajících fotovoltaických systémů Fronius. Foto: Fronius International GmbH

Aspekt bezpečnosti však přesahuje rámec hardwaru a softwaru: „Se zařízením Fronius Verto Plus se naši zákazníci vědomě rozhodují pro kvalitu z Rakouska. Kromě kvalitního a výkonného střídače k tomu patří také odpovědné a šetrné zacházení s daty,“ vysvětluje Harald Scherleitner, CSO a člen představenstva společnosti Fronius. „Zakládáme si na nejvyšších bezpečnostních standardech a všechna data zákazníků a systémů ukládáme odděleně a výhradně na evropských serverech. Zvýšená bezpečnostní opatření, systém informační bezpečnosti certifikovaný podle normy ISO27001 a pravidelné bezpečnostní audity jsou ve společnosti Fronius samozřejmostí.“

Bezproblémová integrace systému se společností Fronius

Vyrábějte, využívejte a skladujte solární energii sami – společnost Fronius nabízí kompletní solární balíček z jediného zdroje díky dokonale sladěným produktům a službám: Fronius Verto Plus je ideálním partnerem pro bateriové úložiště Fronius Reserva a zaručuje téměř bezeztrátový nabíjecí a vybíjecí výkon. Kromě toho hybridní střídač spolu s nabíjecím boxem Fronius Wattpilot Flex Pro a softwarem pro e-mobilitu pro podniky Fronius EMIL* umožňuje společnosti Fronius přenést solární energii ze střechy až na silnici.

Poznámka: * v závislosti na dostupnosti v dané zemi