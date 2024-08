Komunitní energetika startuje, zájemci o sdílení se mohou registrovat u EDC

Elektroenergetické datové centrum (EDC) dnes spouští registrace do svého informačního systému. Energetická společenství i aktivní zákazníci tak mohou začít s kroky k zahájení sdílení elektřiny. Kromě toho se do EDC do konce roku 2024 musejí registrovat i všechny bytové domy, kde již nyní obyvatelé sdílí elektřinu, jinak o možnost sdílení přijdou.