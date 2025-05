TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / V březnu 2025 Češi nasdíleli rekordní množství elektřiny

Objem sdílené elektřiny za březen dosáhl 3 074 MWh, což je více než za celý podzim 2024 a dvojnásobek únorových hodnot.

Počet registrovaných účastníků přesáhl hranici dvaceti tisíc

Zájemci začínají řešit praktické otázky sdílení

Elektroenergetické datové centrum (EDC) eviduje ke konci prvního čtvrtletí prudký nárůst objemu sdílené elektřiny. S větším počtem slunečných dnů vzrostl výrazněji i počet registrací u EDC a obecně i zájem o sdílení elektřiny. Ten dokládá vyšší aktivita call centra, které v březnu vyřídilo dvojnásobný počet dotazů než v únoru. Celkově eviduje EDC již 20 581 registrovaných uživatelů. Nejvýraznější nárůst zaznamenala tzv. energetická společenství, jejichž počet se od února do března více než zdvojnásobil. Celkový objem sdílené elektřiny od spuštění EDC v srpnu minulého roku do konce března dosáhl 6 224,82 MWh elektrické energie.

„Množství sdílené elektřiny od začátku roku exponenciálně roste. Naplno se tak projevil potenciál tisíců výrobních a odběrných míst registrovaných v předcházejících měsících v kombinaci s nástupem jarních slunečných dnů. Jde o důkaz, že moderní energetika v Česku opravdu začala fungovat a lidé jsou její nedílnou součástí,“ uvedl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

Trvalý zájem o sdílení elektřiny i v roce 2025 dokládají podle EDC také statistiky dotazů uživatelů směřujících na call centrum. Zatímco ke konci roku 2024 jejich počet klesal, od ledna eviduje EDC kontinuální a výrazný růst.

„Zásadní posun spatřujeme i v tématech dotazů. Před půl rokem dominovaly otázky na postup registrace či obecné náležitosti pro sdílení, aktuálně jsou to již zasvěcenější otázky provozního charakteru, například jak správně nastavit alokaci nebo vyhodnocovat přínosy. To svědčí o reálném zapojení uživatelů do sdílení a snaze skutečně efektivně využít možnosti, které nabízí,“ řekl P. Kusý.

V rámci skupin sdílení EDC eviduje 9102 aktivních zákazníků a 465 bytových domů. V případě tzv. energetických společenství prošlo celým procesem až k uzavření smlouvy s EDC prvních 15 subjektů. Energetický regulační úřad, u něhož se musejí společenství registrovat jako první, jich však aktuálně eviduje již několik desítek.

„I po téměř tři čtvrtě roce od spuštění se nám navíc stále daří vyřizovat registrace v průměru do dvou dnů a při rychlém ověření ze strany obchodníka a distributora uzavírat smlouvy do dvaceti dnů od vystavení. Potvrzuje se tak, že EDC funguje rychle, jednoduše a spolehlivě. A to je dobrá zpráva nejen pro zájemce o sdílení, ale i pro širokou veřejnost, pro niž je zásadní spolehlivá síť a bezpečné dodávky elektřiny,“ uzavřel P. Kusý s tím, že v tomto roce by mělo EDC přijít také s první službou na podporu řízení sítě.