Skotsko jde příkladem v podpoře komunitní energetiky

Skotsko – exemplární příklad a vzor toho, jak by mohly být v členských státech EU podporovány energetické komunity. Co se od něj může naučit Česká republika, která definici komunit teprve připravuje?

Skotsko má přibližně stejnou rozlohu jako Česká republika, ale disponuje zhruba polovičním počtem obyvatel. Jeho vláda vydala v roce 2017 svou vůbec první energetickou strategii, a nedávala si v ní vůbec malé cíle. Rozhodla se, že do tří let bude „lokálně vlastněná energie“ disponovat výkonem 1 GW, přičemž ke konci roku 2019 bylo instalováno 0,73 GW a dalších 0,8 bylo ve výstavbě. Nejvíce, 73 %, dosud využívaných zdrojů přitom pochází z větrné energie. Do roku 2030 se má instalovaný výkon komunitní energetiky zdvojnásobit na 2 GW.

Proč skotská vláda lokálně vlastněnou energetiku podporuje?

Podle manažera organizace Local Energy Scotland, Chrise Morrise, patří mezi největší benefity lokální energetiky obnova místních komunit, jejichž členové získají nejen finanční a ekonomické benefity, a omezení energetické chudoby. Místní komunity si navíc samy mohou rozhodnout, jak naloží s případným ziskem. Výstavba lokálních obnovitelných zdrojů energie je také spojena s tvorbou nových pracovních míst.

Energetická strategie byla doplněna o politické prohlášení, které deklarovalo 10 základních principů rozdělených do 5 témat, které měly vést k dosažení ambiciózního cíle. Prvním, a zcela zásadním principem přitom bylo včasné zapojení občanů, ať už se jich lokální energetika týkala přímo, či nepřímo.

Pokud se Skotové chtějí zapojit do lokální výroby energie, mají dvě možnosti jak na to. Zaprvé, vytvořit komunitu nebo se zapojit do již existujícího společenství, které pomocí vládních dotací investuje do vlastních obnovitelných zdrojů, jež provozuje a využívá pro svou potřebu. Druhou možností je takzvané „sdílené vlastnictví“, kdy je komunita jakýmsi finančním partnerem. Dochází k tomu, že je projekt připraven a provozován soukromou společností ke komerčním účelům a místní komunita do něj investuje. Skotská vláda měla ambici, aby do roku 2020 alespoň polovina nově povolených energetických projektů byla založena na prvku sdíleného vlastnictví. Jeho benefity vidí v tom, že komunity mohou získat podíl na výhodách plynoucích z obnovitelných zdrojů energie a navíc získají udržitelný příjem, nad kterým mají kontrolu. Developeři díky sdílenému vlastnictví získají přízeň místních komunit a zvýší jejich angažovanost i svou šanci na finanční úlevy a další podporu.

Ministr pro energetiku, konektivitu a ostrovy Paul Wheelhouse vysvětloval kroky směřující k podpoře „lokálně vlastněné“ energetiky tím, že: „posun k více lokalizovaným energetickým řešením je zcela zásadní část naší cesty za uhlíkovou neutralitou.“

Jaké jsou konkrétní kroky skotské vlády?

Skotská vláda připravila program CARES (Community and Renewable Energy Scheme), který nabízí granty a půjčky (do výše 150 000 liber) na podporu rozvoje místní energetiky napříč Skotskem. Program podporuje projekty zaměřené na výrobu obnovitelné energie, a to pro veřejné, soukromé i komunitní organizace. Komunity přitom mají nárok na dotaci až do výše 100 % nákladů, ostatní žadatelé na 60 %. Peníze jsou vypláceny průběžně v různých „stádiích“ projektu. Jedinou podmínkou je, že projekty musí přinášet prospěch místním obyvatelům v určité lokalitě.

V rámci programu CARES jsou granty jasně a přehledně rozdělené do tří fází. První z nich je zjišťovací, která slouží k financování úvodní části získávání informací, hledání místních partnerů a vytváření komunity. Tyto granty nejsou jako jediné ohraničeny výzvami, zájemci o ně mohou žádat průběžně, kdykoli v průběhu roku. Program má jasně danou horní hranici podpory 25 000 liber za instalovanou megawattu za rok, ale nejčastěji žadatelé využívají menšího grantu do 5 000 liber, který jim slibuje jednodušší a rychlejší schvalovací proces. V rámci druhé, rozvojové, fáze je možné financovat technické přípravy a studie proveditelnosti. Třetí, hlavní část, pak financuje samotné zdroje.

Administraci a vůbec celou podporu rozvoje komunitní energetiky má na starosti organizace Local Energy Scotland zřízená skotskou vládou, která je jedním a jediným kontaktním místem pro veškeré zařizování spojené s využíváním místních obnovitelných zdrojů energie. Zároveň nabízí síť regionálních expertů, kteří dokáží poradit přímo v místě.

A jaká je přesně její role? Organizace se zabývá důkladným poradenstvím, organizuje webináře, kurzy, odpovídá na dotazy a nabízí přehledné online nástroje, které krok po kroku jasně vysvětlují, jak založit komunitu. Poradit dokáže v oblasti plánování projektu, podání grantové žádosti, výběru technologií, až po spuštění a samotné fungování projektu.