TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Větrná energie / ČEZ pomůže obcím při výstavbě větrných parků

ČEZ pomůže obcím při výstavbě větrných parků

V obci Zátor u Krnova by mohla do sedmi let vyrůst větrná elektrárna o výkonu zhruba 20 MW a čítající asi pět turbín. ČEZ se s obcí dohodl na záměru a podepsal zde vůbec první smlouvu o spolupráci při výstavbě větrného parku. V nově vznikajících elektrárnách tohoto typu nabízí ČEZ spoluvlastnický podíl. Jednání probíhají i v dalších krajích, kde se z hlediska větrného potenciálu vyplatí investovat.