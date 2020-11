TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Peletky / Dřevěné pelety jako náhrada uhlí s novou legislativou od r. 2022

Dřevěné pelety jako náhrada uhlí s novou legislativou od r. 2022

Na podzim 2022 začne v ČR platit zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy. To bude mít obrovský dopad zejména na obce bez plynofikace. Žije v nich přitom cca milion obyvatel. Dřevěné pelety jsou schopny plně nahradit všechno uhlí spalované v malých zdrojích na české vesnici.

K zajímavému článku Ing. Zdeňka Lyčky Proč pevná paliva, nyní biomasa, pro malé spalovací zdroje? bych dodal ještě jeden úhel pohledu.

Dřevěné pelety jsou z pohledu pevných paliv evropským fenoménem

Na podzim 2022 začne v Česku platit zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy a toto nenápadné pravidlo má obrovský dopad zejména na obce, které nejsou plynofikovány. Žije v nich přitom skoro milion obyvatel. Zákaz se týká všech starých uhelných kotlů s ručním přikládáním, ale i kotlů na dřevo bez lambda sondy, která řídí spalovací proces (přívod vzduchu).

Jistě řada majitelů rodinných domů svoje vytápění v minulých letech modernizovala, ale i střízlivé odhady říkají, že zbývá vyměnit min. 250.000 starých tepelných zdrojů. Zatímco u novostavby pravděpodobně vyhraje jako nový zdroj tepla i na vesnici tepelné čerpadlo, u starších objektů to tak jednoznačné není. Dřevo v nějaké formě má pro lidi pořád sociální, finanční a technické výhody.

V Česku můžeme předpokládat nárůst spotřeby certifikovaných dřevěných pelet jako náhrady uhlí v nových automatických kotlích

Dřevěné pelety jsou z pohledu pevných paliv evropským fenoménem, dokázaly ukončit topení oleji napříč Rakouskem, Německem či Francií, přinesly zákazníkům finanční úsporu, ekologii spalováním lokálního čistého odpadu a identickou míru automatizace.

Do budoucna tedy můžeme v Česku předpokládat masivní nárůst spotřeby certifikovaných dřevěných pelet jako náhrady uhlí v nových automatických kotlích. Ačkoliv ještě na počátku 21. století byla tuzemská produkce i spotřeba pelet prakticky nulová, v roce 2010 již bylo v České republice vyrobeno okolo 145.000 tun a spotřebováno 50.000 tun dřevních pelet. V letošním roce produkce dosáhne již 450.000 tun a spotřeba v ČR překročí 110.000 tun. Všechny pelety v západní Evropě se přitom vyrábí jen z přirozeně vznikajícího dřevního odpadu na pilách. Fakticky jsou dřevěné pelety schopny plně nahradit všechno uhlí spalované v malých zdrojích na české vesnici.

Ve společnosti Waldera jsme se inspirovali ověřeným rakouským modelem lokální spotřeby energie a jako první ho přenesli do Česka. Funguje jednoduše: co u nás v lese vyroste, to se efektivně zpracuje na místní pile a spálí v kotlích či krbech v regionu a blízkém okolí.

Doplnění redakce:

Poslechněte si rozhovor s Markem Řebíčkem, ředitelem Waldera s.r.o., který redakci TZB-info poskytl v rámci streamu rozhovorů v září 2020: