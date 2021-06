TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Vytápění peletami / Budeme první, kdo s exportem pelet po kamionech skončí

Budeme první, kdo s exportem pelet po kamionech skončí

Obrovská výzva vyměnit stovky tisíc kotlů a nabídnout stabilitu, komfort a nezávislost v topení, zůstává zatím nevyslyšena. Přitom milion Čechů a v našem případě i stovky tisíc Slováků na západě země žijí v obcích bez plynu a staré uhelné kotle musí během několika let vyměnit za jiný zdroj.

Výroba dřevěných pelet v Česku trvale roste, v loňském roce dosáhla hranice půl milionu tun

Impozantní rozvoj domácí produkce však naráží na enormní závislost na exportu dřevěných pelet zejména do Itálie a nedostatek domácích peletových instalací. Čeští spotřebitelé totiž z místní výroby využijí jen čtvrtinu a počty prodejů nových kotlů nenabírají tempo odpovídající ukončení provozu staré uhelné techniky v roce 2022.

V minulých letech kontinuálně rostla u českých dřevařů míra využití dřevních pilin jako ušlechtilého paliva ve formě dřevěných pelet pro domácnosti či menší teplárenské instalace. Doposud byly tahouny oboru pily vlastněné rakouskými koncerny, teprve z odstupu je následovali střední čeští výrobci, jako je Waldera s kapacitou 30 tisíc tun ročně.

Přechod z hnědého uhlí na pelety je naprosto přirozenou cestu k většímu komfortu a v souladu s požadavky na výměnu kotlů.

Situace u českých spotřebitelů je oproti zahraničí výrazně odlišná. U nás pelety nenahrazují topný olej, ale kolem jednoho milionu tun hnědého uhlí, který dnes spotřebovávají domácnosti a menší výtopny. Pro takové zákazníky je přechod na pelety naprosto přirozenou volbou změny: jedná se o podobné tuhé palivo, kdy postačuje výměna kotle.

Přechod kromě přínosu ekologického přináší také zásadní zlepšení automatizace topení, komfortu dodávky a čistoty. A pak je tu legislativní problém: hnědouhelné kotle mají v září 2022 stopku a nebude možné je dále používat. Přesto téměř 300 tisíc českých domácností se změnou kotle otálí a už dnes je jisté, že se výměna všech kotlů nestihne. I to se podepisuje na vývoji domácí spotřeby pelet, která se pohybuje jen lehce přes 100 tisíc tun ročně.

Vyměnit takové množství tepelné techniky je zcela mimo možnosti stávajících topenářských firem

V médiích prezentované oborové start-upy se zaměřují jen na nejjednodušší výměny plynových kotlů za nové a instalace tepelných čerpadel typu vzduch-voda, která jsou řešením pro omezené množství vesnických domů. A tak tři čtvrtiny českých pelet nejvyšší kvality jsou zatím u výrobců zabaleny, naloženy na paletách na kamiony a odvezeny více než 1 000 kilometrů na jih, k největšímu konzumentovi pelet. Itálie si totiž oblíbila malá peletová kamna a stala se šampionem v evropské spotřebě.

Přitom úroveň obsluhy českých zákazníků je v evropském srovnání nevídaná

Reaguje na odlišný způsob, jakým se pelety v Česku nakupují. Zatímco italský zákazník si koupí menší množství v pytlích a pravidelně sám dokupuje, v Česku zákazníci požadují dovoz velkého množství, a pokud možno zavezení až do skladu. Například ve Waldeře pro rozvoz paletového zboží používáme nákladní automobily s terénními manipulátory, které dovezou palety až do skladu či přístřešku. Větší zákazníky obsluhují cisterny, jež pelety nafoukají během pár minut do sil u škol, hotelů či firem, odkud si je už automaticky odebírají kotle. E-shopy s palivy nabízejí doručení menší palety pelet pomocí aut České pošty.

Obrovská výzva pro topenářský sektor − vyměnit stovky tisíc kotlů a nabídnout stabilitu, komfort a nezávislost v topení − zůstává zatím nevyslyšena. Přitom jde o bod zlomu. Milion Čechů a v našem případě i stovky tisíc Slováků na západě země žijí v obcích bez plynu. Řada z nich používá pro svoje vytápění staré uhelné kotle a musí během několika let změnit vytápění. Jistě, je tu silná konkurence tepelných čerpadel, ale řada zákazníků zvolí raději kombinaci kotle na dřevo a pelety, která jim umožňuje dobře využít zbytky ze zahrad či z lesa.

A tak si troufáme tvrdit, že domácí spotřeba pelet stoupne v následujících šesti letech na trojnásobek. Díky našemu propojení lokální těžby, pilařského zpracování, výroby pelet a vlastní distribuce až do domu, včetně e-shopu, budeme první, kdo s exportem po kamionech skončí. Budeme dodávat 100 procent vlastní výroby koncovým zákazníkům v Česku, západním Slovensku a Dolním Rakousku.