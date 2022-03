Zdraží ruská válka pelety? Je pelet dostatek? Budou tradiční jarní slevy?

Odpovědi na aktuální otázky k vytápění peletami redakci TZB-info poskytl Marek Řebíček, ředitel společnosti Waldera.

Vytápění dřevem nebo peletami je řešení, které vytane na mysli mnohým lidem, v souvislosti s otázkou poslední doby, jestli bude plyn, kolik bude stát a kolik bude stát elektřina.

Aktuálně ve studiu ESTAV.tv vítám Marka Řebíčka, ředitele společnosti Waldera, která těží dřevo, zpracovává na řezivo a odpad na pelety a brikety. Ty pak rozváží zákazníkům balené nebo volně ložené cisternou, v každém případě se složením přesně tam, kam ukáže zákazník. Na tento komfort dojde asi až příště, protože v dnešním rozhovoru chceme reagovat na aktuální situaci kolem ceny a zásob. Níže uvádíme výběr z rozhovoru, na všechny otázky a odpovědi se podívejte ve videu.

TZB-info: Pane Řebíčku, co se aktuálně děje u vás?

Marek Řebíček, ředitel Waldera: Denně drnčí telefony a zákazníci se ptají, zda bude jarní akce na pelety a brikety a zda nebudou dražší. Žene je obava z vývoje cen energií kvůli napadení Ukrajiny Ruskem. Popravdě řečeno, nevíme. Dnes s jarní akcí počítáme, závěr zimy je v Evropě mírný, pelet se všude vyrábí dost. Ale za měsíc může být vše jinak. Pokud se omezí dodávky zemního plynu do Evropy, lidé, kteří mají ještě kotel na tuhá paliva, budou řešit situaci nákupem dřeva, uhlí či pelet a briket.

TZB-info: Je/bude pelet dostatek?

Marek Řebíček: Ukrajina i Rusko exportovalo nezanedbatelné množství pelet do evropské energetiky. Lze je asi nahradit, ale poptávku po kvalitních ENplus peletách to rozhodně zvedne. Rozhodně není na místě obava, že by pelety pro koncové zákazníky v Čechách či na Slovensku nebyly. Ale případný nedostatek plynu a také dřeva z východu povede po větší poptávce po dřevní surovině u nás. To povede i k vysoké ceny štěpky a piliny. Pokud je pro vás takové riziko moc vysoké, nakupte klidně na 1–2 sezóny již nyní. Možná na tom nějakou stovku na tuně proděláte, ale budete v bezpečí.

TZB-info: Bylo pravidlo, že cena pelet se vyvíjela během roku a nejpříznivější cena byla na jaře, byly to i speciální jarní akce. Letos?

Marek Řebíček: Waldera zatím jarní akci na pelety a brikety okolo Velikonoc plánuje. Ale odhadovat vývoj za 1–2 měsíce je věštění z křišťálové koule, to musíme na rovinu říct.

TZB-info: Děkuji za rozhovor.

Na závěr zve TZB-info čtenáře, diváky a posluchače na veletrh Aquatherm Praha, kde bude ve čtvrtek velké fórum energetiky a v pátek výměna kotlů, tedy o zdrojích, o cenách, alternativách a aktuálním vývoji.